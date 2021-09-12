Yunanistan'dan flaş 'Rafale' adımı

Miçotakis, her yıl geleneksel olarak Başbakan'ın bir önceki yılın değerlendirmesini yapıp bir sonraki yıl için ekonomi planını açıkladığı Uluslararası Selanik Fuarı açılışında konuştu.

Geçen yıl karşılaşılan ulusal sorunlara karşı Atina'nın aktif bir diplomasi yürüttüğünü ve savunma gücünün artırıldığını savunan Başbakan Miçotakis, geçen yıl 18 adet Rafale tipi savaş uçağı alınacağını duyurduğunu anımsatarak bu sayının yakın zamanda 24'e çıkacağını kaydetti.

MİÇOTAKİS'TEN GENÇLERE DESTEK

Başbakan Miçotakis, bu yıl 85'incisi düzenlenen fuarda vergi indirimi, genç istihdamının teşviki, artan enerji fiyatlarına karşı halka verilecek destek gibi ekonomiyi canlandırmaya yönelik politikaları açıklarken bu yıl konuşmanın yapıldığı salondaki ilk sırada siyasiler yerine gençler oturdu.

Miçotakis, gençlerin son on yıllık süreçte ekonomik kriz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve doğal afetler gibi birçok sorunla karşı karşıya kalan nesil olduğuna dikkati çekerek genç istihdamını artırmaya yönelik hükümet programını da açıkladı.

Daha önce hiç iş tecrübesi olmayan gençlerin 29 yaşını geçmemek kaydıyla, özel sektör tarafından istihdam edilmesi halinde 6 ay boyunca 600 avrosu işverene, 600 avrosu gençlere olmak üzere toplam 1200 avroluk destek verileceğini duyurdu.

AŞI OLAN GENÇLERE ÜCRETSİZ İNTERNET SÖZÜ

Miçotakis, 15-17 yaş grubu gençlere, Kovid-19'a karşı aşı olmaları halinde 50 GB ücretsiz internet sözü verdi ve özel iletişim vergisinde de indirime gidileceğini bildirdi.

Yunan Başbakan, enerji maliyetlerinin artması nedeniyle ortaya çıkan sorunlara çözüm olarak da devlet desteği verileceğini belirtti. Vergilerde indirim sözü veren Miçotakis, sağlık, eğitim ve ulaşım alanında da yeni yatırımlar yapılacağını ifade etti.

İlki 1926 yılında gerçekleştirilen Uluslararası Selanik Fuarı her yıl eylül ayında Selanik'te düzenleniyor.

Geleneksel olarak fuarın açılış konuşmasını gerçekleştiren Başbakan, bir önceki yılın değerlendirmesini yaparken bir sonraki yıla dair özellikle ekonomi alanında atılacak adımları açıklıyor.

SELANİK SOKAKLARINDA POLİSLE ÇATIŞTILAR

Fuarıın açılış gününde, kent sokaklarında protestocular polisle çatıştı.

Hükûmetin ekonomi politikalarının, çalışma kanunda öngördüğü değişikliklerin ve sağlık çalışanları için aşı zorunluluğunun protesto edildiği eyleme, işçi ve memur sendikaları, sağlık çalışanları, aşı karşıtları ve parlamento dışındaki sol gruplar katıldı.

Eylemde, protestocular polise taş ve molotofkokteyli atarken polis, biber gazı ve tazyikli su ile eylemcileri dağıttı.

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