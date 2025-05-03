Yunanistan'dan Doğu Akdeniz hamlesi: 'Siyah altın' anlaşmasına yeşil ışık

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Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavrou, ABD’li enerji şirketiyle birlikte "siyah altın" olarak adlandırılan hidrokarbon arama çalışmalarına yeşil ışık yaktı.

Papastavrou, Mora Yarımadası’nın güneyi ve Girit Adası’nın güneyinde hidrokarbon arama ve kaynakların kullanımı amacıyla uluslararası ihale açılmasına ilişkin kararı imzaladı.

Bakan, Chevron ve Hellenic Enerji’nin hidrokarbon arama çalışmalarına özel ilgi gösterdiğini belirterek, Chevron için 46 bin kilometrekarelik bir arama sahası tahsis edileceğini ifade etti.

Chevron’un ilgisinin Yunanistan’ın çıkarları açısından önemli olduğunu vurgulayan Papastavrou, bu gelişmenin "ekonomik, enerji ve politik boyutlarıyla çok katmanlı bir etki yarattığını" söyledi.

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Papastavrou, projenin 2025 yılının sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını ve Yunanistan’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'ni (MEB) etkin şekilde güçlendireceğini kaydetti.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Yunanistan ile Libya arasında krize neden olması beklenen bu adımla ilgili olarak Papastavrou, “Chevron, elinde herhangi bir gösterge olmasaydı Girit’in altındaki saha ile ilgilenmezdi. Bu projeyle Suudi Arabistan olmayacağız ama enerjide bağımsız olacağız” dedi.

Chevron’un; Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail, Mısır, Cezayir ve Libya ile arama faaliyetlerine ilişkin görüşmelere başladığı bildirildi.

Libya, devlet gelirlerinin yüzde 90’ından fazlasını oluşturan enerji sektörünü canlandırmak amacıyla ciddi adımlar atmıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek ile hidrokarbon kaynaklarının değerlendirilmesi ve altyapı yatırımlarını görüştü.

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Bakan Bayraktar, “Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek ile İstanbul’da bir araya geldik. Sayın Bakan ile hidrokarbon kaynaklarının değerlendirilmesi, altyapı yatırımları ve teknik iş birliği konularını detaylandırdık. Libya’nın enerji kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi sürecinde her alanda iş birliğine hazır olduğumuzu vurguladık” dedi.

Papastavrou, hidrokarbon arama faaliyetlerinin Türkiye ile Libya arasında varılan mutabakatı gölgede bırakacağını belirtti.