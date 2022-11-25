Yunanistan'dan dikkat çeken Türkiye analizi: Doğu Akdeniz satranç tahtasında yeni diplomatik hamleler

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Komşu Yunanistan'dan gündem bir kez daha Türkiye...

Atina'dan gelen açıklamalar ile Ege'de tansiyon yükselirken komşudan dikkat çeken bir analiz geldi.

Ta Nea bölgedeki son gelişmeleri haritalı bir analiz ile okurlarına sundu.

Doğu Akdeniz'deki hamleler ve ittifaklar değerlendirilirken Türkiye'nin Libya hamlesinin Atina'nın en büyük kâbusu olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

'Doğu Akdeniz satranç tahtasında yeni diplomatik hamleler' başlıklı analizde Libya mutabakatından bahsedilerek Avrupa'nın da Türkiye'ye anlaşmanın maddelerini uygulamamasının tavsiye edildiğinin altı çizildi.

Kathimerini ise Erdoğan'ın diplomatik hamlelerini sayfasına taşıdı.

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Türkiye'nin İsrail ile yeni bir dönem başlattığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır lideri Sisi ile el sıkıştığını anımsatan gazete şu değerlendirmede bulundu;

'Analistler, Atina ile güçlü ilişkiler geliştiren Kahire'yi memnun etmek için Türkiye cumhurbaşkanının Libya konusunda önemli tavizler vermesi gerekeceğini tahmin ediyor.'

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Daha önce Türkiye'ye yönelik provokatif haberler yayınlayan Proto Thema ise Türkiye'nin 'provokatif' eylemlere devam ettiğini öne sürdü.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki 'Abdülhamid Han' hamlesine geniş yer ayıran gazete 'Miçotakis ve Dendias'ı hedef alıyorlar' dedi.

Haberde 'Türkiye, Yunanistan ile gerilimi sürdürmekte ısrar ederek kışkırtıcı söylemini ve provokatif hamlelerini yoğunlaştırıyor' ifadelerine yer verildi.