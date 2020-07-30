MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriDikkat çeken iddia! Yunanistan'dan Türk şirkete 50 İHA siparişi...
GeriDünya Dikkat çeken iddia! Yunanistan'dan Türk şirkete 50 İHA siparişi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Yunanistan, (DHA)
Haber Giriş: 30.07.2020 - 10:45,Son Güncelleme:

Dikkat çeken iddia! Yunanistan'dan Türk şirkete 50 İHA siparişi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dikkat çeken iddia! Yunanistan'dan Türk şirkete 50 İHA siparişi...
Abone Olgoogle-news

Yunanistan Savunma Bakanlığı’nın, Türk şirketi Assuva Savunma Sanayi’nden 50 adet taktik insansız hava aracı (İHA) sipariş ettiği iddia edildi.

DefenseNews’te yer alan habere göre Türk şirketi Assuva’nın, Yunanistan Savunma Bakanlığı ile 50 adet İHA satımına yönelik bir sözleşme imzaladığını duyurduğu öne sürüldü. Ayrıca şirketin, Yunanistan’da gönderilen 2 ‘Proton Elic RB-128’ drone’unun başarıyla testleri geçtiğini açıkladığı ifade edildi. Assuva Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ bu anlaşmanın, şirketin, hem NATO hem de Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye yaptığı ilk ihracat anlaşması olduğunu söylediği belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle