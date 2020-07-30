Dikkat çeken iddia! Yunanistan'dan Türk şirkete 50 İHA siparişi...

DefenseNews’te yer alan habere göre Türk şirketi Assuva’nın, Yunanistan Savunma Bakanlığı ile 50 adet İHA satımına yönelik bir sözleşme imzaladığını duyurduğu öne sürüldü. Ayrıca şirketin, Yunanistan’da gönderilen 2 ‘Proton Elic RB-128’ drone’unun başarıyla testleri geçtiğini açıkladığı ifade edildi. Assuva Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ bu anlaşmanın, şirketin, hem NATO hem de Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye yaptığı ilk ihracat anlaşması olduğunu söylediği belirtildi.