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Yunanistan'dan bir provokasyon daha... Komşunun Girit planı ortaya çıktı

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#Yunanistan#Türkiye#Dünya
Yunanistandan bir provokasyon daha... Komşunun Girit planı ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 11:37

Ege'deki tansiyon Atina'dan gelen açıklamalar ile yükselmeye devam ederken Yunan basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Atina'nın planını sayfasına taşıyan Yunan gazete masadaki 2 senaryoyu açıkladı.

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Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye. Bir yandan dinleme skandalı ile çalkalanan ülke bir yandan da Ege'de tansiyonu artıracak adımlar atmaya devam ediyor.

Ege'de hidrokarbon arama faaliyetlerine başlayan Yunanistan'ın planı ortaya çıktı.

CNN Yunanistan Atina'nın 'Girit planını' sayfasına taşıdı. 'Hidrokarbon Araştırmalarında Donanma Kalkanı' başlıklı haberde skandal ifadelere yer verildi.

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'TEPKİ PLANI' HAZIRLANIYOR

Bölgede bir 'Türk provokasyonu' olabileceğini iddia eden gazete silahlı kuvvetlerin böyle bir senaryoya karşı bir tepki planı üzerinde çalıştığını yazdı.

Deniz Kuvvetleri tarafından Girit ve Korfu çevresi için yayınlanan NAVTEX ile sınırlanan alanların donanma tarafından korunacağı açıklandı.

Yunanistandan bir provokasyon daha... Komşunun Girit planı ortaya çıktı

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Söz konusu habere göre, bölge bir müdahaleye karşı uzaktan sürekli gözetim altında olacak.

Üst düzey askeri kaynaklara dayandırılan haberde Yunan Donanması geniş bir alanda ihtiyatlı bir varlığa sahip olacağının altı çizildi.

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İŞTE MASADAKİ 2 SENARYO

Gazete masadaki 2 olası senaryoyu da yazdı. İlk senaryo Türkiye'nin söz konusu bölgeye müdahale etmesini içeriyor.

CNN Yunanistan bunun düşük bir olasılık olduğunun altını çizerken buranın haricinde bir bölgede yaşanacak 'provokasyon'un daha olası olduğu belirtildi.

Bu senaryoya göre Türkiye, başka bir bölgede savaş gemilerinin eşliğinde araştırma gemilerini görevlendirebilir.

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#Yunanistan#Türkiye#Dünya

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