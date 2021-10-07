Yunanistan’dan aşılılar için özgürlükleri genişletme kararı

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Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelerde dahi aşı olanların herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmayacağını kaydetti.

Hiçbir bölgede kısmi de olsa sokağa çıkma kısıtlaması veya sosyal mekanlarda müzik yasağı olmayacağını belirten Plevris, vaka sayılarının yükselmesi ve yeni tedbirlere ihtiyaç duyulması halinde uzman görüşüne başvurmaya devam edeceklerini belirtti.

Plevris, cumartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni düzenleme ile sadece aşı olan vatandaşlara açık olan kapalı eğlence merkezi, kafe ve lokantalarda müşterilerin herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmayacağını, çalışanlar için ise mevcut tedbirlerin devam edeceğini söyledi.

Aşı sertifikasına sahip olmayanların da faydalanabileceği diğer eğlence merkezlerinde ise kısıtlamaların devam edeceğini kaydeden Plevris, 15 gün sonunda uygulamanın sonuçlarının değerlendirileceğini ve buna göre yeni kararlar alınacağını ifade etti.

Öte yandan dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 236 milyon 849 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 835 bine ve iyileşenlerin sayısı 213 milyon 961 bine yükseldi.

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Vaka sayısı ABD'de 44 milyon 787 bini, Hindistan'da 33 milyon 892 bini, Brezilya'da 21 milyon 499 bini ve İngiltere'de 8 milyon 6 bini geçti.

Virüs nedeniyle ABD'de bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısı geçen yılki toplam can kaybını geçti. Ülkedeki Kovid-19 verilerini derleyen John Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, 1 Ocak’tan bu yana Kovid-19 salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 353 bini aştı.