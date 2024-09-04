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Yunanistan’dan ‘Altın vize’ye büyük zam geldi

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#Yunanistan#Altın Vize#Zam
Yunanistan’dan ‘Altın vize’ye büyük zam geldi
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 07:00

Yunanistan, Türkiye dahil üçüncü ülke vatandaşlarına, her 5 yılda uzatılan ikamet izni sağlayan “Altın vize” için şart koştuğu emlak satın alımındaki tabanı neredeyse iki katına yükseltti.

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1 Eylül’de yürürlüğe giren yeni uygulama çerçevesinde, “Altın vize” için taban, ülkenin bazı bölgelerinde 500 binden 800 bin Euro’ya, bazı bölgelerinde ise 250 binden 400 bin Euro’ya çıkarıldı. “Altın vize” için yeni uygulama Atina’nın da içinde bulunduğu Attika bölgesi ile Selanik merkezinin yanısıra, Rodos, Santorini, Mikonos ve Girit de dahil nüfusu 3 binden fazla turistik adalarda satın alınacak gayrımenkullerin en az 800 bin Euro değerinde ve 120 metrekareden büyük olmalarını öngörüyor.

AIRBNB YASAĞI GELDİ

Yeni uygulamada, üçüncü ülke vatandaşlarının satın alacakları gayrı menkulleri Airbnb yolu ile kiralamaları yasağı da getirildi. Bugüne kadar “Altın vize” için satın alınacak gayrımenkul sayısında sınırlama bulunmuyordu. Yeni uygulama ile sadece bir gayrımenkul satın alımı şartı da koşuluyor. “Altın Vize” için tabanın yükseltilmesine, Yunanistan’da hem gayrımenkul fiyatları ile kiraların sürekli artması, hem de kiralık ev sayısının son derece azalması nedeniyle gerek görüldü. Geçen 10 yılda “Altın Vize” için Yunanistan’da gayrı menkul satın alan Türkiye vatandaşlarının sayısı  bin 500 civarında.              

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#Yunanistan#Altın Vize#Zam

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