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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
Haber Giriş: 18.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yunanistan’dan adaları silahlandırmaya devam

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Yunanistan’dan adaları silahlandırmaya devam

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, 1923 Lozan ve 1947 Paris Antlaşmaları uyarınca, silahtan arındırılmış olması gereken Ege adalarını silahlandırmaya devam edeceklerini söyledi.

Panayiotopulos Na Tea gazetesindeki demecinde, adaların Türkiye’den tehdit gördüklerini öne sürerek “Tehdit varoldukça, silahsızlandırma sözkonusu olamaz. Yunanistan, adalarına yönelik tehdide karşı savunmasını teşkilatlandırma hakkına sahiptir” dedi.

Ege ve Doğu Akdeniz’de yaz mevsiminin sakin geçeceğini ümit ettiğini de belirten Panayiotopulos, bunun her iki tarafın da çıkarına olduğunu söyledi. Yunan bakan, geçen yaz Doğu Akdeniz’de yaşanan “Oruç Reis” krizi için ise “İki taraftan da 70’ten fazla savaş gemisi belirli bir bölgede toplanmıştı. Bu durum kaza veya gerginliğin aniden tırmanması açısından tehlikeler içeriyordu. Bir daha bu durumun tekrarlanmaması için çalışmalıyız” diye konuştu.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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