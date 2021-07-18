Yunanistan’dan adaları silahlandırmaya devam

Panayiotopulos Na Tea gazetesindeki demecinde, adaların Türkiye’den tehdit gördüklerini öne sürerek “Tehdit varoldukça, silahsızlandırma sözkonusu olamaz. Yunanistan, adalarına yönelik tehdide karşı savunmasını teşkilatlandırma hakkına sahiptir” dedi.

Ege ve Doğu Akdeniz’de yaz mevsiminin sakin geçeceğini ümit ettiğini de belirten Panayiotopulos, bunun her iki tarafın da çıkarına olduğunu söyledi. Yunan bakan, geçen yaz Doğu Akdeniz’de yaşanan “Oruç Reis” krizi için ise “İki taraftan da 70’ten fazla savaş gemisi belirli bir bölgede toplanmıştı. Bu durum kaza veya gerginliğin aniden tırmanması açısından tehlikeler içeriyordu. Bir daha bu durumun tekrarlanmaması için çalışmalıyız” diye konuştu.

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