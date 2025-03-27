Yunanistan'dan ABD'ye Türkiye sorusu! Aldıkları cevap hiç hoşlarına gitmedi...

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Türkiye-ABD ilişkilerini ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Washington'a gerçekleştirdiği kritik ziyareti yakından takip eden Yunanistan'ın gündeminde günlerdir 'Türkiye'ye F-35 satışı' konusu var.

YUNANİSTAN'DAN TÜRKİYE SORUSU

Hellas Journal konuyu doğrudan ABD Dışişleri Bakanlığı'na sordu ve aldığı cevaptan hiç hoşlanmadı.

Yayın organı bugün yayınladığı haberinde "ABD Dışişleri Bakanlığı'na, Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldırmayı düşünüp düşünmediğini sorduk. Cevabın, gelişmelere hazırlıklı olmamızı sağlaması açısından, tuhaf ve şüpheli olduğunu söyleyebiliriz" ifadeleri yer aldı.



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Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hellas Journal'a e-posta yoluyla şu cevabı verdi;

"Türkiye ile yaptığımız görüşmelerin ayrıntıları hakkında yorum yapmayacağız. Türkiye önemli bir müttefikimiz ve çeşitli alanlarda ilişkilerimizi güçlendirmek için potansiyel fırsatlar üzerinde çalışmaya devam ediyoruz.”

'TEKNİK GÖRÜŞMELER BAŞLAYABİLİR' İDDİASI

Bu cevabı 'tuhaf' olarak değerlendiren Hellas Journal Türkiye ile ABD arasında F-35 konusunda teknik görüşmelerin yakında başlayabileceğini iddia ederken, CNN Yunanistan da bu cevabın ABD'nin verdiği standart cevaplardan farklı olduğunu vurguladı.



Yunan medyasına göre, Beyaz Saray’da düzenlenen etkinlikle, Yunan-Rum lobisinin ileri gelenleri, Başkan Trump ve çalışma arkadaşlarına Türkiye-ABD ilişkilerinin gelişmesinden duydukları endişeleri dile getirdiler.

Yunan-Rum lobisinin önde gelen isimlerinden Amerikan-Yunan Enstitüsü Başkanı Nick Larigakis de Başkan Trupm’a gönderdiği mektupta, Türkiye’nin F-35 programına yeniden katılmasına izin vermemesini ve CAATSA yaptırımlarının sürdürülmesi istedi.



Türkiye-ABD ilişkilerinin düzelmesinden endişe duyan Yunan hükümeti, İsrail aracılığıyla Trump’ı etkilemeye çalışacak. Başbakan Miçotakis hafta sonunda Kudüs’e giderek Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşecek.



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Amerikan Fox News kanalına göre ABD başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırmayı ve F-35 savaş uçaklarının satışını yeniden başlatmayı değerlendiriyor.

Kanalın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde "Trump, iki tarafın, Türkiye'nin S-400'leri çalışamaz hale getirecek bir anlaşmaya varması halinde Türkiye'ye F-35 uçaklarını satma fikrine açık olduğunu belirtti." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu uçakların Türkiye'ye satılabilmesi için ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımlarını kaldırması gerekeceği belirtilen habere göre, Trump, ekibinden, "Türkiye’nin CAATSA yaptırımlarından nasıl kaçınabileceğine" ilişkin bir çalışma yapmalarını istedi.

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WITKOFF "İYİ ŞEYLER GELİYOR" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile Trump ve Erdoğan arasındaki telefon görüşmesini "muhteşem" ve "dönüşümsel" olarak nitelendirmişti.

Witkoff açıklamasında "Bence Başkan'ın (Trump) Erdoğan'la bir ilişkisi var ve bu önemli olacak. Bence iyi şeyler geliyor. Şu anda o görüşmenin sonucu olarak Türkiye'den çok fazla olumlu haber geliyor. Bence önümüzdeki günlerde bunu haberlerde göreceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.