Yunanistan’dan 2’nci Meriç operasyonu

İpsala’nın karşısındaki Kipi hudut kapısı yakınından Ferre Kupürü’ne kadar 26 kilometre uzunluğunda yeni bir tel çit inşası çalışmaları sürdürülürken, diğer yandan, salgın nedeniyle geri çekilen güvenlik güçleri yeniden sınıra gönderiliyor. Kamu Düzeni Bakanı Mihalis Hrisohoidis, Meriç’e giderek tesviye aşamasındaki çit inşa çalışmalarını yerinde izledi. Buna ilave olarak Meriç’de Pazarkule’nin karşısındaki Kastanies’den Nea Vissa köyüne kadar uzanan ve 2012’de inşa edilen 10.3 kilometrelik tel çitte de onarım çalışmaları başlatıldı. Yunan medyasının ‘2’nci Meriç Operasyonu’ olarak adlandırdığı plan gereği, ilk aşamada 280, ikinci aşamada da 120 olmak üzere 400 polis bölgeye gönderilecek.