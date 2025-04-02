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Yunanistan'dan 25 milyar Euro'luk hamle: 12 yıllık silahlanma programı

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#Yunanistan#Silahlanma Programı#Savunma Yatırımları
Yunanistandan 25 milyar Euroluk hamle: 12 yıllık silahlanma programı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2025 12:55

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunan silahlı kuvvetlerinde kapsamlı bir modernizasyon sağlayacak 12 yıllık silahlanma programını bugün parlamentoya sundu.

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Bakanlık kaynaklarına göre, Atina 2036 yılına kadar yeni silah sistemlerine yaklaşık 25 milyar Euro yatırım yapmayı planlıyor. Yunan hükümeti bunu “ulusal savunma alanında gerçekleştirilen en önemli reform” olarak nitelendirirken, Yunan basını da hamleyi 'tarihi bir adım' olarak değerlendiriyor.

Yunanistandan 25 milyar Euroluk hamle: 12 yıllık silahlanma programı

MİÇOTAKİS'TEN 'YENİ DÖNEM' VURGUSU

Miçotakis, bugün mecliste yaptığı konuşmasında "Silahlı Kuvvetler ve ülke savunmasının yeni bir döneme girdiği" mesajını vererek "Savunma kabiliyetlerine yapılan yatırımlar egemenliğe yapılan yatırımlardır" dedi.

Miçotakis yeni bir savunma kubbesini de içeren bu hamlenin hızla değişen jeopolitik zorlukları ve yıpranan transatlantik bağları ele almak üzere hazırlandığını açıkladı.

Yunan lider ayıca yeni girişimin Atina'yı Avrupa Birliği'nin savunma mekanizmasının "kilit bir kolu" haline getirmek ve bloğun "en gelişmiş" ordularından birine katkıda bulunmak için tasarlandığını vurguladı.

Yunanistandan 25 milyar Euroluk hamle: 12 yıllık silahlanma programı

12 YILLIK SİLAHLANMA PROGRAMI

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CNN Yunanistan'da yer alan bilgilere göre, hükümet 12 yıllık silahlanma programında; yerli üretime, füze savunma sistemine, yeni fırkateyn ve denizaltılara, F-35 savaş uçaklarının tedarikine ağırlık verecek.

Programla ilgili detaylar Savunma Bakanı Nikos Dendias tarafından önümüzdeki günlerde düzenlenecek kapalı bir oturumda açıklanacak.

Yunanistandan 25 milyar Euroluk hamle: 12 yıllık silahlanma programı

YUNAN SANAYİSİ VURGUSU

Yunan basınında yer alan haberlerde, Miçotakis'in konuşmasında, ülkenin önümüzdeki 12 yıl boyunca şekillenecek savunma doktrininin çerçevesini anlatacağını, planın genel hatlarını vurgulayacağı ancak detaylı bilgi vermeyeceği kaydedildi.

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Ülkenin füze, uçak, denizaltı, gemi ve insansız hava araçlarına karşı ‘kubbesi’ olacak "Aşil Kalkanı" programın en merak edilen noktalarından biri.

Atina'nın silahlanma yatırımlarınsa Yunan sanayisinin ön plana çıkması bekleniyor. Hükümet yetkilileri, basına yaptıkları açıklamalarda Yunan unsurlarının katılımı olmadan hiçbir tedarik yapılmayacağı vurgusunda bulunuyor.

Yunanistandan 25 milyar Euroluk hamle: 12 yıllık silahlanma programı

AFP haber ajansında yer alan bilgilere göre, Yunanistan, Polonya, Estonya ve Letonya ile birlikte üretiminin yüzde 3'ünden fazlasını savunmaya ayıran az sayıdaki NATO üye ülkesinden biri. Ve bu yıl 10,5 milyonluk askeri bütçesini iki katına çıkararak 6,13 milyar Euro'ya ulaştı.

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#Yunanistan#Silahlanma Programı#Savunma Yatırımları

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