Yunanistan'dan 25 milyar Euro'luk hamle: 12 yıllık silahlanma programı

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Bakanlık kaynaklarına göre, Atina 2036 yılına kadar yeni silah sistemlerine yaklaşık 25 milyar Euro yatırım yapmayı planlıyor. Yunan hükümeti bunu “ulusal savunma alanında gerçekleştirilen en önemli reform” olarak nitelendirirken, Yunan basını da hamleyi 'tarihi bir adım' olarak değerlendiriyor.



Miçotakis, bugün mecliste yaptığı konuşmasında "Silahlı Kuvvetler ve ülke savunmasının yeni bir döneme girdiği" mesajını vererekdedi.

Miçotakis yeni bir savunma kubbesini de içeren bu hamlenin hızla değişen jeopolitik zorlukları ve yıpranan transatlantik bağları ele almak üzere hazırlandığını açıkladı.



Yunan lider ayıca yeni girişimin Atina'yı Avrupa Birliği'nin savunma mekanizmasının "kilit bir kolu" haline getirmek ve bloğun "en gelişmiş" ordularından birine katkıda bulunmak için tasarlandığını vurguladı.



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CNN Yunanistan'da yer alan bilgilere göre, hükümet 12 yıllık silahlanma programında; yerli üretime, füze savunma sistemine, yeni fırkateyn ve denizaltılara, F-35 savaş uçaklarının tedarikine ağırlık verecek.

Programla ilgili detaylar Savunma Bakanı Nikos Dendias tarafından önümüzdeki günlerde düzenlenecek kapalı bir oturumda açıklanacak.



Yunan basınında yer alan haberlerde, Miçotakis'in konuşmasında, ülkenin önümüzdeki 12 yıl boyunca şekillenecek savunma doktrininin çerçevesini anlatacağını, planın genel hatlarını vurgulayacağı ancak detaylı bilgi vermeyeceği kaydedildi.

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Ülkenin füze, uçak, denizaltı, gemi ve insansız hava araçlarına karşı ‘kubbesi’ olacak "Aşil Kalkanı" programın en merak edilen noktalarından biri.

Atina'nın silahlanma yatırımlarınsa Yunan sanayisinin ön plana çıkması bekleniyor. Hükümet yetkilileri, basına yaptıkları açıklamalarda Yunan unsurlarının katılımı olmadan hiçbir tedarik yapılmayacağı vurgusunda bulunuyor.

