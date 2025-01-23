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Yunanistan'daki çöpten çıktı: 2 bin yıllık antik heykel

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#Yunanistan#Helenistik Dönem#Antik Heykel
Yunanistandaki çöpten çıktı: 2 bin yıllık antik heykel
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 11:24

Yunanistan'da, 2 bin yıllık antik Yunan heykeli çöp poşetinin içinde bulundu. 80 santimetre uzunluğundaki heykelin, milattan önce 320-330 arasına tarihlenen Helenistik döneme ait olduğunu açıkladı.

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Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarında, yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen mermer bir kadın heykeli, çöp poşetinde bulundu.

Selanik’in Neoi Epivates bölgesinde yaşayan bir kişinin, 80 santimetre uzunluğundaki başsız heykeli bulduğu ve yetkililere teslim ettiği bildirildi.

Polis, uzmanların yaptığı ilk incelemeye göre heykelin, Büyük İskender’in fetihlerinin ardından sanat ve kültürün geliştiği milattan önce 320-330 arasına tarihlenen Helenistik döneme ait olduğunu açıkladı.

Analiz için arkeologlara teslim edilen heykelin incelenmesi amacıyla yerel antik eserler kurumu tarafından muhafaza edileceği kaydedildi.

Polis, heykeli kimin çöpe attığını belirlemek için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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#Yunanistan#Helenistik Dönem#Antik Heykel

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