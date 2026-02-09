×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Yunanistan'daki casusluk soruşturmasında 'gölge kadın' iddiası

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan Casusluk#Çin Casusluk İddiası#Askeri İstihbarat
Yunanistandaki casusluk soruşturmasında gölge kadın iddiası
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2026 16:38

Yunanistan’da Çin adına casusluk yaptığı iddiasıyla yakalanan bir hava kuvvetleri mensubuna ilişkin yürütülen soruşturmada, istihbarat ağının piramit yapısında örgütlendiği ve yapının tepesinde "gölge kadın" olarak anılan, silahlı kuvvetlerle bağlantısı bulunmayan bir kadının yer aldığı öne sürüldü.

Haberin Devamı

Yunan basınında yer alan haberlerde, casusluk suçlamasıyla yakalanan ve yarın savcıya ifade vermesi beklenen 54 yaşındaki subayın ağ içinde kilit rol üstlendiği ancak yapılanmanın en üstünde yer almadığı iddia edildi.

"Gölge kadın" olarak tanımlanan kişinin, ağ üyelerinin yönlendirilmesi ve yeni kişilerin devşirilmesinde etkin rol oynadığı, 2025'te Atina’da gerçekleştirilen ve Yunan subay ile Çinli bağlantının yüz yüze görüştüğü belirtilen toplantıya da katıldığı ileri sürüldü.

BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

Haberlerde, Yunan Genelkurmay Başkanlığı (GEETHA) ile Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatının (EYP), söz konusu görüşmelere ilişkin fotoğraf kayıtlarına sahip olduğu iddiasına yer verildi. Yetkililerin, "gölge kadın" olarak anılan kişinin subayla ilk teması ne zaman ve hangi koşullarda kurduğunu araştırdığı belirtildi.

Haberin Devamı

Soruşturma kapsamında iki emekli askerin de inceleme altına alındığı, bu kişilerden birinin geçmişte Çin havacılık sektörüyle bağlantısı bulunduğu iddia edildi.

Yunan makamları konuya ilişkin resmi açıklama yapmazken, adli ve idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Gözden KaçmasınLibyada göçmen teknesi battı: 53 kişi hayatını kaybettiLibya'da göçmen teknesi battı: 53 kişi hayatını kaybettiHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınSomaliden İsraile karşı Türkiye ile işbirliği vurgusuSomali'den İsrail'e karşı Türkiye ile işbirliği vurgusuHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan Casusluk#Çin Casusluk İddiası#Askeri İstihbarat

BAKMADAN GEÇME!