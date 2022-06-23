Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Yunanistan'daki 'cani anne' olayında kan donduran detaylar...

#Yunanistan#Anne#Cinayet
Yunanistandaki cani anne olayında kan donduran detaylar...

Yunanistan'da 9 yaşındaki kızını zehirleyerek öldürdüğü ortaya çıkan annenin hayatını kaybeden diğer çocukları ile ilgili adli tıp raporu açıklandı. Ortaya çıkan detaylar tüm ülkenin kanını dondurdu.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz Nisan ayında Yunanistan'ı sallayan 'cani anne cinayetinde' kan donduran detaylar ortaya çıktı.

3 YIL İÇİNDE 3 KIZI DA HAYATINI KAYBETTİ

Roula Pispirigou isimli 33 yaşındaki anne son 3 yıl içerisinde 3 kız çocuğunu toprağa verdi. Kadının en küçük kızı 9 yaşındaki Georgia'nın ölümündeki şüpheler sonrası polis soruşturma başlattı ve talihsiz çocuğun vücudunda ölümcül dozda ketamin tespit edildi.

Yunanistandaki cani anne olayında kan donduran detaylar...

ÇOCUKLARIN MEZARI AÇILDI

Daha önce 2 kız kardeşinin vefat etmesi ve çocuğun zehirlenerek öldürülmesi anneyi bir numaralı şüpheli haline getirirken olay ülkede büyük bir infiale yol açtı.

Annenin çocuklarını öldürüp öldürmediği ile soruşturma başlatan polis diğer iki çocuğun mezarının açılmasına karar verdi. Çocuklar üzerinde yapılan incelemelerde iki çocuğun da cinayete kurban gitmiş olabileceği belirlendi. Gözaltına alınan anne Atina'daki bir cezaevine sevk edildi. Konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Haberin Devamı

GÜLEREK POZ VERMİŞTİ

Polis soruşturmayı derinleştirdikçe davaya ilişkin kan donduran detaylar gelmeye başladı. Hastane odasında çocuğunu zehirleyen 33 yaşındaki kadının kızını zehirlemeden önce gülerek poz verdiği ortaya çıkmış bu fotoğraf hem dünya basınında hem de yunan basınında günlerce konuşulmuştu.

Yunanistandaki cani anne olayında kan donduran detaylar...

DiĞER KIZLARI DA HASTALIKTAN ÖLMEMİŞ

Cani annenin hayatını kaybeden çocuklarından Malena'nın 2019 yılında karaciğer yetmezliğinden ve Iris'in ise 2021 yılında kalp hastalığından öldüğü biliniyordu. Adli Tıbbın geçtiğimiz hafta açıkladığı rapora göre iki çocuk da hastalık nedeni ile değil boğularak öldürülmüş.

3,5 yaşındaki Malena ve 6 aylık Irıs'in de kardeşleri Georgia ile aynı kaderi paylaşması Yunan basınında geniş yer aldı. Hapishanede yargılanacağı günü bekleyen anne hakkındaki iddiaları reddederken minik Georgina'nın doktoru ilk kez konuştu.

Yunanistandaki cani anne olayında kan donduran detaylar...

DOKTORU KONUŞTU: SON DERECE SAKİNDİ

Haberin Devamı

Annenin kızının öldüğünü son derece sakin bir şekilde kendilerine söylediğini belirten doktor, "Normal bir şekilde yürüyerek yanımıza geldi. Bağırıp çağırmadı, ağlamadı hatta heyecanlı bile değildi. Kısık sesle ve sakin konuştuğu için ilk başta ne olduğunu anlayamadım" dedi.

8 AY YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

2021 yılının Nisan ayında hastalık nöbeti geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan Georgina, 8 ay sonra hastanede yaşamını yitirmişti.

9 yaşındaki Georgina’nın cansız bedeninde yapılan inceleme sonrası ketamine rastlanmış ve bunun hastanedeki çalışanlar tarafından verilmediği belirlenmişti.

Georgina’nın tedavisini üstlenen sağlık çalışanları ise annenin son dönemlerde kızı ile yalnız vakit geçirmeyi istediğini açıklamıştı.

Gözden Kaçmasın

Almanya’da ‘gaz’ krizi başladı… Ülkede alarm seviyesine geçildiAlmanya’da ‘gaz’ krizi başladı… Ülkede alarm seviyesine geçildi!Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

4 aylık savaşın en büyük sürprizi Rusya herkesi şaşırttı...4 aylık savaşın en büyük sürprizi! Rusya herkesi şaşırttı...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#Anne#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Marmaris’te orman yangınında son durum Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle inceleme yaptı

Son dakika: Marmaris’te orman yangınında son durum! Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle inceleme yaptı

#Muğla
Son dakika: Savaş Rus topraklarına sıçradı... Validen flaş açıklama

Son dakika: Savaş Rus topraklarına sıçradı... Validen flaş açıklama!

#Ukrayna Savaşı
Transferde Emre Mor kavgası Hurma Denememek aptallık olurdu demişti... Beşiktaşın son takas teklifi, Fenerbahçe, Trabzonspor

Transferde Emre Mor kavgası! Hurma 'Denememek aptallık olurdu' demişti... Beşiktaş'ın son takas teklifi, Fenerbahçe, Trabzonspor

#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Marmaris’te orman yangınında son durum Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle inceleme yaptı

Son dakika: Marmaris’te orman yangınında son durum! Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle inceleme yaptı

#Muğla
Son dakika: Savaş Rus topraklarına sıçradı... Validen flaş açıklama

Son dakika: Savaş Rus topraklarına sıçradı... Validen flaş açıklama!

#Ukrayna Savaşı
Transferde Emre Mor kavgası Hurma Denememek aptallık olurdu demişti... Beşiktaşın son takas teklifi, Fenerbahçe, Trabzonspor

Transferde Emre Mor kavgası! Hurma 'Denememek aptallık olurdu' demişti... Beşiktaş'ın son takas teklifi, Fenerbahçe, Trabzonspor

#Transfer