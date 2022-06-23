Yunanistan'daki 'cani anne' olayında kan donduran detaylar...

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Geçtiğimiz Nisan ayında Yunanistan'ı sallayan 'cani anne cinayetinde' kan donduran detaylar ortaya çıktı.

3 YIL İÇİNDE 3 KIZI DA HAYATINI KAYBETTİ

Roula Pispirigou isimli 33 yaşındaki anne son 3 yıl içerisinde 3 kız çocuğunu toprağa verdi. Kadının en küçük kızı 9 yaşındaki Georgia'nın ölümündeki şüpheler sonrası polis soruşturma başlattı ve talihsiz çocuğun vücudunda ölümcül dozda ketamin tespit edildi.



Daha önce 2 kız kardeşinin vefat etmesi ve çocuğun zehirlenerek öldürülmesi anneyi bir numaralı şüpheli haline getirirken olay ülkede büyük bir infiale yol açtı.

Annenin çocuklarını öldürüp öldürmediği ile soruşturma başlatan polis diğer iki çocuğun mezarının açılmasına karar verdi. Çocuklar üzerinde yapılan incelemelerde iki çocuğun da cinayete kurban gitmiş olabileceği belirlendi. Gözaltına alınan anne Atina'daki bir cezaevine sevk edildi. Konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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GÜLEREK POZ VERMİŞTİ

Polis soruşturmayı derinleştirdikçe davaya ilişkin kan donduran detaylar gelmeye başladı. Hastane odasında çocuğunu zehirleyen 33 yaşındaki kadının kızını zehirlemeden önce gülerek poz verdiği ortaya çıkmış bu fotoğraf hem dünya basınında hem de yunan basınında günlerce konuşulmuştu.



Cani annenin hayatını kaybeden çocuklarından Malena'nın 2019 yılında karaciğer yetmezliğinden ve Iris'in ise 2021 yılında kalp hastalığından öldüğü biliniyordu. Adli Tıbbın geçtiğimiz hafta açıkladığı rapora göre iki çocuk da hastalık nedeni ile değil boğularak öldürülmüş.

3,5 yaşındaki Malena ve 6 aylık Irıs'in de kardeşleri Georgia ile aynı kaderi paylaşması Yunan basınında geniş yer aldı. Hapishanede yargılanacağı günü bekleyen anne hakkındaki iddiaları reddederken minik Georgina'nın doktoru ilk kez konuştu.



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Annenin kızının öldüğünü son derece sakin bir şekilde kendilerine söylediğini belirten doktor, "Normal bir şekilde yürüyerek yanımıza geldi. Bağırıp çağırmadı, ağlamadı hatta heyecanlı bile değildi. Kısık sesle ve sakin konuştuğu için ilk başta ne olduğunu anlayamadım" dedi.

8 AY YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

2021 yılının Nisan ayında hastalık nöbeti geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan Georgina, 8 ay sonra hastanede yaşamını yitirmişti.

9 yaşındaki Georgina’nın cansız bedeninde yapılan inceleme sonrası ketamine rastlanmış ve bunun hastanedeki çalışanlar tarafından verilmediği belirlenmişti.

Georgina’nın tedavisini üstlenen sağlık çalışanları ise annenin son dönemlerde kızı ile yalnız vakit geçirmeyi istediğini açıklamıştı.