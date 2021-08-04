Yunanistan'da yangın: Yerleşim yerlerine ulaştı!

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Yunanistan, yaşanan orman yangınlarını söndürmek için seferber oldu...

Ülkenin başkenti Atina yakınlarındaki bölgede ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için yoğun çaba sarf ediliyor.

Aharnes Belediye Başkanı Spiros Vrettos alevlerin yerleşim yerlerini etkisi altına aldığını duyurdu ve acil yardım çağrısında bulundu.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, bölgedeki kişilerin cep telefonlarına uyarı mesajları gönderildi.

Aynı haberlere göre, bu mesajlarda 'Bir an önce kuzeye gidin' uyarısı yer aldı.

Söndürme faaliyetleri ile ilgili yapılan resmi açıklamada yangına 350 itfaiye personeli, 70 araç, 5 helikopter ve 5 uçakla müdahale edildiği bilgisine yer verildi.

Yunanistan'da yaşanan tek yangın bu bölgede değil. Eğriboz Yarımadası, Messinia, Lakoniya ve İstanköy Adası'nda da yangınların sürdüğü belirtiliyor.

Rüzgarın etkisi ile güçlenen alevlere karadan ve havadan müdahalenin sürdüğü belirtiliyor.

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