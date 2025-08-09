×
Yunanistan'da yangın büyüyor: Tahliye sayısı arttı

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2025 10:35

Atina'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Keratea bölgesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının tehdit ettiği yeni yerleşim alanlarının tahliye edildiği bildirildi.

Yunanistan'daki yetkililer, alevlerin rüzgarın etkisiyle Keratea'dan yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Anavissos ve çevresindeki yerleşimlere doğru ilerlediğini belirtti.

Yetkililer, 112 Acil Uyarı Sistemi üzerinden vatandaşlara söz konusu bölgelerden güvenli alanlara gitmeleri yönünde çağrıda bulunulduğunu kaydetti.

Yunan basınında çıkan haberlerde, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangının gece boyunca kontrol altına alınamadığı vurgulanarak, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarının müdahalesinin yeniden başladığı ifade edildi.

Keratea ve çevresinde devam eden yangınlar nedeniyle şu ana kadar Drosia, Harvalo, Maliasteka, Agiasma, Dimolaki, Sinterina, Palea Fokea, Legrena, Harakas, Triantafillia, Thymari, Feriza, Olimpos, Mavro Lithari ve Agios Nikolaos bölgelerinin tahliye edildiği bildirildi.

Saronikos Belediye Başkan Yardımcısı Stavros Petropulos, Open TV'ye yaptığı açıklamada, yangın bölgesinde bir piknik tüpünün bulunduğunu ve bu bulgunun, kundaklama ihtimalini güçlendirdiğini söyledi.

Petropulos, gün içinde rüzgarların daha da şiddetleneceğini belirterek, yangının Keratea'dan yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan Sunio Ulusal Parkı'na ulaşmaması gerektiğini, aksi halde büyük bir ekolojik felaket yaşanabileceğini vurguladı.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığına bağlı Sivil Koruma Genel Sekreterliği tarafından yayımlanan Yangın Tehlike Haritasına göre, bugün 4 bölgede "aşırı yüksek yangın riski" ve 10 bölgede "yüksek yangın riski" öngörülüyor.

