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Yunanistan'da virüs paniği: Hızla yayılıyor

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#Yunanistan#Batı Nil Virüsü#Sivrisinek
Yunanistanda virüs paniği: Hızla yayılıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2026 15:49

Yunanistan'da Afirka kökenli Batı Nil virüsü vakaları ülke genelinde yayıldı. Hızlı şekilde artan vaka sayısı, Yunan yetkilileri alarma geçirdi. Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY), ölümcül virüsün mevcut yayılım hızını sürdürmesi halinde ülkede son yılların en zorlu dönemlerinden birinin yaşanacağını kaydetti.

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EODY verilerinde, ülkede 12 Ağustos'a kadar 110 Batı Nil virüsü vakasının kaydedildiği belirtildi. Vakaların 81'inde merkezi sinir sistemi bulguları görüldüğü, 29 kişinin ise hastalığı hafif belirtilerle geçirdiği ifade edilirken, vakaların Attika, Tesalya, Orta Makedonya ve Mora bölgelerindeki 39 belediyede tespit edildiği belirtildi.

EODY Epidemiyolojik Gözetim ve Bulaşıcı Hastalıkların Önlenmesi Müdürlüğü yetkilisi Danai Pervanidu, özellikle Attika'da virüsün bu yıl yoğun şekilde yayıldığını ve vaka sayısının aynı dönemde önceki yıllarda kaydedilen seviyelerin üzerine çıktığını duyurdu. Pervanidu, virüsün önceki dönemlere göre daha bulaşıcı hale geldiğine veya davranışının değiştiğine ilişkin bilimsel bir bulgu bulunmadığını bildirdi.

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Sıcaklık ve yağışların yanı sıra sivrisinek popülasyonu ve kuşların göç yolları gibi birçok faktörün virüsün yayılmasında etkili olduğuna işaret eden Pervanidu, Attika'da 2025-2026 kışının son 150 yılın en sıcak ikinci kışı olmasının da mevcut tabloya katkıda bulunmuş olabileceği bilgisini paylaştı.

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Yunanistanda virüs paniği: Hızla yayılıyor

YUNANİSTAN VAKA SAYISINDA AVRUPA İKİNCİSİ OLDU

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi verilerine göre, Avrupa'da İtalya'dan sonra Yunanistan, Batı Nil virüsü vakalarının en çok tespit edildiği ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Pervanidu, vaka sayısındaki artışın aynı hızda devam etmesi halinde 2026'nın kaydedilecek vaka sayısı bakımından son yılların en zorlu dönemlerinden biri olabileceğini vurguladı. EODY, vatandaşlara sivrisinek kovucu kullanmalarını, evlerde sineklik ve cibinliklerden yararlanmalarını, özellikle akşam saatlerinde uzun giysiler tercih etmelerini ve sivrisineklerin üreyebileceği durgun su birikintilerini ortadan kaldırmalarını önerdi.

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#Yunanistan#Batı Nil Virüsü#Sivrisinek

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