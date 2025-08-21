×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Yunanistan’da uçuş krizi! Atina'da yolcular mağdur

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Atina#Eleftherios Venizelos Havalimanı
Yunanistan’da uçuş krizi Atinada yolcular mağdur
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2025 17:09

Atina'daki havalimanında teknik sorun nedeniyle uçuşlarda gecikme yaşanıyor.

Haberin Devamı

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda, Hava Trafik Kontrol merkezindeki teknik sorun nedeniyle uçuşlarda gecikme yaşandığı bildirildi.

Ryanair Havayolu Şirketinden yapılan açıklamada, dün Eleftherios Venizelos Havalimanı'ndaki Hava Trafik Kontrol merkezinde teknik sorun yaşandığı ve bu nedenle uçuşlarda gecikme olduğu belirtildi.

Açıklamada, yılbaşından bu yana havalimanındaki "yanlış yönetim" nedeniyle Ryanair'in 5 binden fazla uçuşunda rötar yaşandığı ve bundan 900 binin üzerinde yolcunun etkilendiği ifade edildi.

Gözden KaçmasınSon dakika... Türkiye, İsrail gemilerine trafiği kısıtladıSon dakika... Türkiye, İsrail gemilerine trafiği kısıtladıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#Atina#Eleftherios Venizelos Havalimanı

BAKMADAN GEÇME!