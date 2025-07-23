×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Yunanistan’da Türk ‘Deniz Parkı’ endişesi

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Deniz#Atina
Yunanistan’da Türk ‘Deniz Parkı’ endişesi
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2025 07:00

Yunanistan’ın ‘deniz temizliği ve canlıların korunması’ bahanesiyle Ege’nin orta ve güney bölgesinde, uluslararası antlaşmalarda (1923 Lozan-1947 Paris) ismen belirtilmeyen bazı ada, adacık, kayalıkları da ekleyerek ilan ettiği ‘Deniz Parkı’na karşı Türkiye’nin atacağı adım, Atina’da merak ve endişe konusu oldu.

Haberin Devamı

Ankara’nın önceki günkü açıklamasında yer alan, “Türkiye de deniz alanlarında kendi projelerini önümüzdeki günlerde ilan edecektir” ifadesi, Atina’da “Türklerin deniz parkı, Ege’de hangi bölgeleri kapsayacak” sorusunu da beraberinde getirdi.

AKDENİZ FOKU BAHANESİ

Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru, Skai televizyonuna demecinde ‘Deniz Parkı’ ilanının tarihi bir karar olduğunu belirterek, “Ege’deki Deniz Parkı’nı önce 8 bin kilometrekare olarak hesaplamıştık. Ancak uzmanların raporlarına dayanarak bu sahanın 9 bin 500 kilometrekareye genişletilmesine karar verdik. Dünyada en fazla Akdeniz foku da burada yaşıyor” dedi. Başbakan Yardımıcısı Kostis Hacidakis de “Türkiye ile sadece kıta sahanlığı konusunda diyalog istiyoruz. Milli egemenliğimizle ilgili hiçbir şeyi konuşmayız. Türkiye ile kavga etmek istemiyoruz ama milli çıkarlarımızdan da vazgeçemeyiz” diye konuştu. 

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınAtina’dan Ege’de provokatif adımAtina’dan Ege’de provokatif adımHaberi görüntüle

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YUNANİSTAN'A TEPKİ 

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan tarafından, biri Ege Denizi'nde diğeri İyon Denizi'nde olmak üzere iki deniz parkı ilan edilmesine ilişkin yazılı açıklama yapmıştı. Açıklamada, Yunanistan'ın bu girişimi geçen yıl duyurmasının ardından, Ege Denizi'nde ilan edilecek deniz parklarının Türkiye ve Yunanistan arasında birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil, hukuki açıdan hiçbir sonuç doğurmayacağının 9 Nisan 2024'te yapılan yazılı açıklamada yinelendiği hatırlatılarak, o açıklamadaki kayıtlı hususların bugün de geçerliliğini koruduğu vurgulanmıştı.

Açıklamada, çevrenin korunması gibi evrensel değerlerin, birbiriyle bağlantılı Ege sorunları ve egemenliği uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş bazı ada, adacık ve kayalıkların statüsüne ilişkin hususlar bağlamında istismar edilme gayretlerinin dün olduğu gibi bugün de bir sonuç vermeyeceğinin altı çizilerek, "Ege ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerekmektedir. Uluslararası deniz hukuku, söz konusu denizlerde kıyıdaş devletler arasında çevre konuları dahil işbirliğini teşvik etmektedir. Bu bağlamda, ülkemizin Ege Denizi'nde bir kıyıdaş olarak Yunanistan'la işbirliğine her zaman hazır olduğunu hatırlatmak isteriz" denilmişti.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınİHA’lar Ege’de kaydetti: Yunan sahil güvenliği mültecileri Türkiye’ye geri ittiİHA’lar Ege’de kaydetti: Yunan sahil güvenliği mültecileri Türkiye’ye geri ittiHaberi görüntüle

ATİNA'NIN DENİZ PARK ALANLARI PLANI

Yunanistan, biri İyon Denizi'nde ve diğeri Güney Ege'de olmak üzere iki farklı alanda deniz parkları düzenlemeyi planladığını bildirmişti. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yayınladığı video mesajda, söz konusu parkların tüm Akdeniz'deki en geniş korunan deniz alanları olacağını öne sürmüştü.

Miçotakis'in video mesajının yanı sıra Yunanistan Başbakanlığının yayınladığı haritalara göre Yunanistan, İyon Denizi'nde Mora Yarımadası'nın güneyinden Lefkada Adası'na kadar geniş bir alanda ve Ege Denizi'nin güneyinde, Milos Adası'ndan Koç Baba Adası'na kadar uzanan alanda iki deniz parkı düzenlemeyi planlıyor.

Yunanistan Başbakanlığının açıklamasına göre, ilgili çevre çalışmaları bugünden itibaren 22 Eylül'e kadar kamuoyunun tartışmasına açılacak. Ardından, Çevre ve Enerji Bakanlığı kamuoyundan gelecek yorumları değerlendirecek ve konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesini hazırlayacak. Kararnamenin ekim ayına kadar Danıştay'a sunulması ve ardından yasal sürecin tamamlanması bekleniyor.

Gözden KaçmasınFidan’dan Suriyeli gruplara ve İsrail’e sert uyarı: Tehdit algılar müdahale ederizFidan’dan Suriyeli gruplara ve İsrail’e sert uyarı: Tehdit algılar müdahale ederizHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınABD Büyükelçisi Barrack: Şaranın düşme riski varABD Büyükelçisi Barrack: Şara'nın düşme riski varHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#Deniz#Atina

BAKMADAN GEÇME!