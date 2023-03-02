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Yunanistan'da tren faciası... Başbakan Miçotakis kazanın nedenini açıkladı

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#Yunanistan#Miçotakis#Dünya
Yunanistanda tren faciası... Başbakan Miçotakis kazanın nedenini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 07:19

Yunanistan’ın Larisa kentinde dün ülke tarihindeki en büyük tren kazası meydana geldi. 352 kişinin bulunduğu yolcu treni ile yük treni kafa kafaya çarpıştı. Kazada 43 kişi hayatını kaybederken, Başbakan Miçotakis kazanın nedenini açıkladı.

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Yunanistan dün büyük bir felakete uyandı.

Atina’dan salı akşamı saat 20.30’da hareket eden yolcu treni, Yunanistan’ın başkentinden yaklaşık 380 kilometre mesafede bulunan Larisa kentinin Tembi mevkiinde, Selanik’den Larisa’ya gitmekte olan yük treniyle sabah saatlerinde çarpıştı.

YUNAN BAKAN İSTİFA ETTİ

Kazanın ardından Yunanistan Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifasını sunarken 'Böylesi trajik bir olay gerçekleştiğinde hiçbir şey olmamış gibi göreve devam etmek imkansızdır' dedi.

Yazılı açıklamada görevinden istifa ettiğini ve "bunun kurbanların anısını onurlandırmak için yapabileceğinin en azı olduğunu" belirtti. Karamanlis ayrıca devletin "uzun süredir devam eden" hatalarının sorumluluğunu aldığını vurguladı.

Yunanistanda tren faciası... Başbakan Miçotakis kazanın nedenini açıkladı

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis 43 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan tren kazasının nedenini açıkladı.

Miçotakis, tren kazasının "trajik bir insan hatasından" kaynaklandığını söyledi.

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İSTASYON ŞEFİ TUTUKLANDI

Polis Larisa'daki İstasyon Şefi'nin ihmalle ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla tutukladı.

Sinyallerden sorumlu 59 yaşındaki şefin suçlamaları reddettiği ve kazanın muhtemel bir teknik hatadan meydana gelmiş olabileceğini söylediği kaydedildi.

Yunanistanda tren faciası... Başbakan Miçotakis kazanın nedenini açıkladı

Yunan demiryolu sendikaları ise bu kazanın demiryollarındaki kronik sorunları gözler önüne serdiğini, bu sorunlar arasında yetersiz çalışan, sorunlu sinyalizasyon ve eskimiş altyapı olduğunu belirtti.

Larisa Belediyesi, bazı cesetlerin tanınamayacak halde olması nedeniyle kimliklerinin genetik testlerle belirleneceğini açıkladı.

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Larisa'daki bir hastane de, trendeki yolcuların yakınlarının DNA örnekleri vermeye başladığını duyurdu.

 

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#Yunanistan#Miçotakis#Dünya

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