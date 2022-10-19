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Yunanistan'da 'Tayfun' alarmı... Türkiye'den güç gösterisi

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#Yunanistan#Türkiye#Dünya
Yunanistanda Tayfun alarmı... Türkiyeden güç gösterisi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2022 09:43

Türkiye'nin dün test ettiği yerli ve milli imkanlar ile üretilen Tayfun füzesi dünyanın gündeminde. Bloomberg füzenin menzilini yazdı. Bu haber üzerine komşu Yunanistan'da adeta Tayfun alarmı verildi.

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Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki başarılarına bir yenisi daha eklendi.

Rize’de Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (ROKETSAN) geliştirdiği yerli füze ’Tayfun’un test atışı yapıldı.

Dün gerçekleşen test dış basında geniş yer buldu. ABD merkezli Bloomberg füze denemesinin detaylarını okurları ile paylaştı.

Yunanistanda Tayfun alarmı... Türkiyeden güç gösterisi

Bloomberg adını açıklamadığı iki kaynağa dayandırdığı haberinde füzenin 561 kilometre uçtuğu ve Sinop kıyılarından düştüğü bilgisine yer verdi.

YUNAN BASININDA GENİŞ YER BULDU

Bloomberg'in haberi Yunan basınında geniş yankı uyandırdı.

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'Türkiye tehdidi nasıl yükseltiyor' sorusunu soran Ta Nea haberinde şu ifadeye yer verdi;

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'Füzenin kat ettiği mesafe İzmir ile Atina arasındaki mesafenin iki katı.'

Kathimerini gazetesi Türk yetkililerin projeyle ilgili herhangi bir bilgiyi açıklamayı reddettiğinin altını çizdi ve projenin büyük bir gizlilikle yürütüldüğünün altını çizdi.

Yunanistanda Tayfun alarmı... Türkiyeden güç gösterisi

Türkiye'DEN GÜÇ GÖSTERİSİ

Skai füze denemesini 'Güç gösterisi' başlığı ile okurlarına sundu.

Eleftherostypos füze denemsi için 'tüm komşu devletlerin askeri çevrelerinde derin endişeye neden oldu' yorumunda bulundu.

Eleftherostypos da Tayfun projesinin büyük bir gizlilik ile ilerlediğinin altını çizdi.

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