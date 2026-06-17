Yunanistan'da su sıkıntısı alarmı: İki ada için OHAL kararı

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Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Ege'deki Tine ve Kırlangıç adalarında su sıkıntısı nedeniyle gelecek üç ay için olağanüstü hal koşulları geçerli olacak.

YAZIN ARTAN SU İHTİYACI

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanlığının, Çevre ve Enerji Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarla birlikte aldığı ortak kararın nedeni olarak yaz sezonunda artan su ihtiyacı gösterildi.

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GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAK

Olağanüstü hal kararı ile su sıkıntısına çözümün hızlandırılması için gerekli tedbirlerin alınması öngörülüyor. Benzer bir karar aybaşında Ege Denizi'ndeki Kerpe Adası için de alınmıştı.