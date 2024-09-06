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Yunanistan'da son 64 yılın en sıcak yazı yaşandı

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#Yunanistan#Yaz#Sıcak
Yunanistanda son 64 yılın en sıcak yazı yaşandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 15:34

Yunanistan'ın, yaz mevsimi ortalama hava sıcaklıklarına ilişkin 1960'tan beri yapılan düzenli ölçümler incelendiğinde bu yıl, "en sıcak yazı" yaşadığı bildirildi.

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Yunanistan Meteoroloji Dairesinin yayımladığı raporda, 1960'tan bu yana kayıt altına alınan yaz mevsimi sıcaklıkları incelendi.

Rapora göre 2024 yazı, bu süreçteki en yüksek sıcaklık ölçümlerine sahip oldu.

Bu yaz ortalama hava sıcaklığının 26,2 derece olarak kaydedildiği ülkede, 1960'tan beri yaz mevsimi ortalama sıcaklığında 2,3 derece artış yaşandı.

Diğer yandan, 2024 yazında ulaşılan ortalama sıcaklık, bir önceki yaz sıcaklık rekorunun kırıldığı 2012'nin 1 derece üstünde kayıtlara geçti.

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#Yunanistan#Yaz#Sıcak

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