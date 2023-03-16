Yunanistan’da skandal DHKP-C kararı

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Yargılanan DHKP-C’lilerin “terör örgütü üyesi olmadıklarına” ve hücre evlerinde bulunan silahların üzerinde, parmak izleri bulunmadığına” karar veren mahkeme, sadece “silah bulundurmak” suçuyla bir DHKP-C üyesini 18 ay hapse mahkûm etti. Ancak yaklaşık 2.5 yıldır hapiste olduğunda cezasını ifa ettiği gerekçesiyle, söz konusu terörist de serbest bırakıldı. Ocak ayında teröristlerin şartlı tahliyelerini kararlaştıran mahkeme, bu defa da 2’ye karşı 3 oyla beraatlerine de karar verdi.