Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Yunanistan’da skandal DHKP-C kararı

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#DHKP-C#Beraat
Yunanistan’da skandal DHKP-C kararı
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 07:00

Yunanistan’da Atina Ağır Ceza Temyiz Mahkemesi, Yunan polisinin 19 Mart 2020’deki operasyonlarında ağır silahlarla yakaladığı ve her biri 33 yıl hapis cezasına çarptırılan, DHKP-C terör örgütünün 11 üyesinden 10’unun beraatine karar verdi.

Haberin Devamı

Yargılanan DHKP-C’lilerin “terör örgütü üyesi olmadıklarına” ve hücre evlerinde bulunan silahların üzerinde, parmak izleri bulunmadığına” karar veren mahkeme, sadece “silah bulundurmak” suçuyla bir DHKP-C üyesini 18 ay hapse mahkûm etti. Ancak yaklaşık 2.5 yıldır hapiste olduğunda cezasını ifa ettiği gerekçesiyle, söz konusu terörist de serbest bırakıldı. Ocak ayında teröristlerin şartlı tahliyelerini kararlaştıran mahkeme, bu defa da 2’ye karşı 3 oyla beraatlerine de karar verdi.  

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#DHKP-C#Beraat

BAKMADAN GEÇME!

Robotlar işimizi elimizden mi alacak Hangi meslekler risk altında Ya sınırları zorlayacak ya da üretme becerimizi kaybedeceğiz

Robotlar işimizi elimizden mi alacak? Hangi meslekler risk altında? 'Ya sınırları zorlayacak ya da üretme becerimizi kaybedeceğiz'

#Yapay Zeka
Gheorghe Hagiden çarpıcı açıklamalar Real Madrid, Barcelona, Galatasaray, Johan Cruyff...

Gheorghe Hagi'den çarpıcı açıklamalar! Real Madrid, Barcelona, Galatasaray, Johan Cruyff...

#Gheorghe Hagi
Türkiyede kuraklık tehlikesi artıyor Soframızdaki hangi ürünler tehlike altında ‘Karadenizde bile kuraklık yaşıyoruz, bu durum çok korkutucu’

Türkiye'de kuraklık tehlikesi artıyor! Soframızdaki hangi ürünler tehlike altında? ‘Karadeniz'de bile kuraklık yaşıyoruz, bu durum çok korkutucu’

#Kuraklık