MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriYunanistan'da sığınmacılar, yaşam koşullarının iyileştirilmesini istedi
GeriDünya Yunanistan'da sığınmacılar, yaşam koşullarının iyileştirilmesini istedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 20.10.2020 - 15:20 | Son Güncelleme:

Yunanistan'da sığınmacılar, yaşam koşullarının iyileştirilmesini istedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yunanistan'da sığınmacılar, yaşam koşullarının iyileştirilmesini istedi
Abone Olgoogle-news

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşayan çoğunluğu Iraklı sığınmacılar, yaşam koşullarının iyileştirilmesi talebiyle Avrupa Birliği (AB) ofislerinin bulunduğu binanın önünde gösteri düzenledi.

Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı Birlik Hareketi'nin (KEERFA) çağrısıyla parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda toplanan sığınmacılar, Vasilis Sofias Caddesi'ndeki AB ofislerinin bulunduğu binaya yürüdü.

Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu göstericiler, ''kalacak yer istiyoruz'', '' daha iyi bir yaşam bizim hakkımız'' şeklinde sloganlar atarak, AB ve Yunanistan'ın uyguladığı sığınmacı politikalarını protesto etti.

Konaklama programlarının kapsamının genişletilmesi, özel ihtiyaçlara sahip sığınmacılar için ayrı koşulların oluşturulması, verilen maddi yardımların kesilmemesi gibi talepleri dile getiren sığınmacıların gösterisi, olaysız şekilde sona erdi.

Gösteri sırasında, polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle