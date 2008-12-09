Yunanistan'da şiddet olayları sürüyor

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Yunanistan'ın başkenti Atina'da geçen cumartesi akşamı 16 yaşında bir gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde çıkan olaylar sürüyor.

Binlerce kişinin katıldığı protesto gösterilerinde çıkan, başta başkent Atina ile Selanik kentleri olmak üzere Patra, Larissa, Yanya, Heraklion ve Kandiye kentlerinde sabaha kadar süren ve 72 saati dolduran olaylarda, çok sayıda banka şubesi, dükkan ve kamu binasının yanı sıra polis araçlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda aracın kundaklandığı açıklandı.



Atina kent merkezinde bulunan parlamento binasına girmeye çalışan, Dışişleri ile Çevre Bakanlıklarına molotofkokteyli atan, bölgedeki otellerde zarara yol açan, Yunanistan Milli Bankası ile Olimpic Havayolu merkezi şubesini, Sindagma Meydanı'ndaki dev Noel ağacını ateşe veren göstericilere güvenlik birimlerinin göz yaşartıcı gazla yanıt verdiği belirtildi.



Göstericilerin, Pire kent merkezinde çok sayıda polis aracını ters çevirerek ateşe verdiği, Larissa kentindeki tüm banka şubelerinin taş ve sopalarla camlarının kırıldığı ve kundaklandığı, Hanya'da valilik binasının kundaklandığı, işyerleri ve kamu binalarına saldırılar yapılan Patra'da ise yerel bir televizyon kanalını işgal eden grupların tüm Yunanistan'ı protesto gösterilerine çağırdığı bildirildi.



Savaş alanını andıran Selanik'de göstericilerle polis arasında çıkan çatışmada ise bir polis memurunun yaralandığı kaydedildi.

Atina Ticaret Odasının verilerine göre şu ana kadar 135 işyerinin hasar gördüğü, 12 işyerinin yağmalandığı, 600 kişinin işsiz kaldığını belirten basın yayın organları ise kentlerdeki asıl hasarın henüz belirlenmediğini duyurdu.



Atina Üniversitesi Rektörü Hristos Kittas'ın hükümetin ve polis ekiplerinin üniversite binasını yeteri kadar korumadıklarını belirttiği açıklamasından sonra istifa ettiğini belirten basın yayın organları, Yunanistan Eğitimciler Federasyonu'nun bugün 24 saatlik greve gidilmesi kararı aldığını kaydetti.



Haberlerde, polis kurşunuyla yaşamını yitiren Aleksis Grigoropulos'un (16) bugün toprağa verileceği, cenaze sırasında olaylar yaşanmasından endişe edildiği de belirtildi.



Grupların bugün de kent merkezlerinde protesto yürüyüşleri yapmayı planladığı açıklandı. Öte yandan kent merkezlerindeki olaylarda 176 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.