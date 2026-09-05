Yunanistan'da savaş uçağı düştü

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Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait F-4 Phantom savaş uçağı, Atina Uçuş Haftası kapsamında düzenlenen hava gösterisi sırasında düştü. Atina yakınlarındaki Tanagra Hava Üssü'nde meydana gelen kazanın ardından bölgede acil durum ekipleri harekete geçti.

GÖSTERİ SIRASINDA İRTİFA KAYBETTİ

Yunan kamu yayın kuruluşu ERT'nin bildirdiğine göre, iki kişilik F-4 Phantom savaş uçağı, Tanagra Hava Üssü'ndeki gösteri uçuşu sırasında kaza yaptı.

Uçağın gösteri sırasında aniden irtifa kaybettiği ve yere doğru düşmeye başladığı belirtildi. Kazanın, hava gösterisinin başlamasından yalnızca birkaç dakika sonra meydana geldiği aktarıldı.

ERT'nin yayınladığı görüntülerde, gösteriyi izleyen yüzlerce seyircinin bulunduğu bölgenin birkaç yüz metre uzağından yükselen yoğun siyah duman görüldü.

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UÇAĞIN MÜRETTEBATININ DURUMU BİLİNMİYOR

Kazanın ardından uçağın iki parçaya ayrıldığı ve iki ayrı noktada yangın çıktığı bildirildi. Yangını kontrol altına almak için itfaiyeye ait bir helikopter bölgeye su bıraktı.

Uçakta bulunan iki kişilik mürettebatın akıbetiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Philenews'in edindiği bilgilere göre, uçakta mürettebatın kullanabileceği bir fırlatma sistemi bulunmuyordu.

Kazanın meydana geldiği sırada yüzlerce kişi hava gösterisini izliyordu. Kalabalıktaki olası yaralanmalara ilişkin de henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

GÖRGÜ TANIKLARI: UÇAK DUMAN ÇIKARIYORDU

Görgü tanıkları, F-4 Phantom'un düşmeden önce duman çıkardığını söyledi. Tanıkların aktardığına göre uçak daha sonra aniden irtifa kaybetti ve yere çakıldı.

Kazanın ardından olay yerindeki seyirciler büyük panik yaşarken, organizatörler bölgeyi tahliye etmeye başladı. Atina Uçuş Haftası'nın da şimdilik askıya alındığı bildirildi.

ATİNA UÇUŞ HAFTASI'NDA KAZA

Atina Uçuş Haftası, Yunan ve yabancı askeri uçakların katılımıyla 5 ve 6 Eylül tarihlerinde Tanagra Hava Üssü'nde düzenleniyor.

Yunan Hava Kuvvetleri envanterindeki F-4 Phantom'un gösteri uçuşu sırasında düşmesiyle birlikte hava üssünde acil durum ekipleri alarma geçti. Kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.