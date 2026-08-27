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Yunanistan'da salgın alarmı! Bir haftada 75 vaka tespit edildi: 6 kişi yaşamını yitirdi

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#Yunanistan#Batı Nil Virüsü#Salgın Hastalık
Yunanistanda salgın alarmı Bir haftada 75 vaka tespit edildi: 6 kişi yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 11:50

Batı Nil virüsü, Yunanistan'da hızla yayılıyor. Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY), son bir haftada 75 yeni virüs vakasının saptandığını bildirdi. Batı Nil virüsü nedeniyle ülkede 6 kişi hayatını kaybetti.

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Yunanistan'da bir haftada 75 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildi, 6 kişinin virüs sebebiyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY), Batı Nil virüsüne ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, 19-26 Ağustos'ta ülkede 75 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildi.

Yunanistanda salgın alarmı Bir haftada 75 vaka tespit edildi: 6 kişi yaşamını yitirdi

CAN KAYBI 19'A YÜKSELDİ

Yılın başından bu yana ülkede Batı Nil virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son bir haftada 6 artarak 19'a çıktı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) verilerine göre Yunanistan, İtalya'dan sonra en çok Batı Nil virüsü vakası görülen ülke.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Batı Nil virüsünün Yunanistan'da bu kadar yaygın olmasının nedenleri, ülkenin coğrafi konumu, sivrisineklerin yıl boyu yaşayabileceği iklim koşullarının bulunması ve bazı belediyelerde sivrisinekle mücadele programlarının bulunmaması.

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#Yunanistan#Batı Nil Virüsü#Salgın Hastalık

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