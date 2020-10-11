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Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 11.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yunanistan’da Romanlar ayaklandı

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Yunanistan’da Romanlar ayaklandı
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Yunanistan’da sosyal medyada çıkan asılsız bir haber üzerine Romanlar ayaklandı. Romanlar, başkent Atina, Selanik, Volos, Lamia, Patra, Tripoli ve Egion şehirlerinde protesto gösterileri düzenlediler.

Romanları, bir süre önce evini soymaya çalışan 18 yaşındaki bir Romanı öldürdüğü için tutuklanan 64 yaşındaki bir Yunan’ın serbest bırakıldığına dair sosyal medyada haberlerin dolaşması sokağa döktü.

Romanlar, Atina’nın Aspropirgos ilçesinde polisle çatıştı. Polis, biber gazı kullanalarak göstericileri dağıttı. Kuzey Yunanistan ve Mora Yarımadası’ndaki karayollarını saatlerce trafiğe kapatan Romanlar, Selanik’te polis ve itfaiye araçlarını tahrip ettiler. Lamia şehrinde ise park halindeki araçlara zarar verdiler. 64 yaşındaki Yunan, 4 Ekim’de evine girmeye çalıştığı gerekçesiyle Roman genci evinin avlusunda av tüfeğiyle vurmuştu. Yunanistan’da yaklaşık 250 bin Roman yaşıyor.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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