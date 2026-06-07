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Yunanistan'da peş peşe şiddetli depremler

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#Yunanistan#Deprem#Kandilli Rasathanesi
Yunanistanda peş peşe şiddetli depremler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2026 15:01

Kandilli Rasathanesi, Yunanistan'da peş peşe 5.2, 4.8 ve 4.3 büyüklüğünde depremler meydana geldiğini bildirdi.

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Atina Jeodinamik Enstitüsü verilerine göre, merkez üssü Eğriboz'un Prokopiu bölgesinin 5 kilometre güneybatısı olan art arda depremler meydana geldi.

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda meydana gelen depremde çok sayıda binanın zarar gördüğü belirtildi.

Depremler, yerel saatle 12.58'de 4,8, 13.00'te 4,3 ve 13.02'de 5,2 büyüklüğünde kaydedildi.

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Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, art arda gelen depremler nedeniyle bölgede heyelan yaşandı ve çok sayıda evde hasar oluştu.

Birçok evde büyük çatlaklar görülürken, bir binanın duvarı tamamen çöktü. Bu binada yaşayanlar yara almadan kaçmayı başardı.

Deprem nedeniyle ölen ya da yaralanan bulunmazken, binalardaki ciddi hasarlar nedeniyle uzman ekiplerin bölgede inceleme başlatacağı ifade edildi.

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#Yunanistan#Deprem#Kandilli Rasathanesi

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