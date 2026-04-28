Yunanistan'da peş peşe saldırılar: Yaralılar var

Yunanistan'ın başkenti Atina’da bu sabah saatlerinde yaşanan olaylar ülkede paniğe neden oldu. Başkentteki bir bölgedeki Yunanistan’ın sosyal güvenlik kurumuna ait bir ofiste silahlı saldırı düzenlendi. Kısa süre sonra ise başka bir bölgede yer alan Atina İstinaf Mahkemesi’nde yeni bir saldırı meydana geldi.

Olayların faili olduğu değerlendirilen 89 yaşındaki bir adamın peş peşe iki ayrı noktada ateş açtığı iddia edildi.

İLK SALDIRI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OFİSİNDE: ÇALIŞAN YARALANDI

Edinilen bilgilere göre ilk olay sabah Yunanistan saatine göre 10.30 sıralarında Kerameikos’ta yaşandı. İddiaya göre yaşlı adam, Kyriadon Caddesi 4 numaradaki Yunanistan’daki sosyal güvenlik kurumuna ait ofise av tüfeğiyle girerek ateş açtı.

Saldırıda bir çalışan bacağından hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı çalışan daha sonra tedavi altına alındı.

TAKSİYLE ADLİYEYE GİTTİĞİ İDDİASI: 4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırının ardından şüphelinin olay yerinden mavi bir kıyafetle taksiye binerek uzaklaştığı ve Atina İstinaf Mahkemesi’ne gittiği öne sürüldü.

Adliye binasında yaşanan ikinci saldırı kısa sürede paniğe yol açtı. İstinaf Mahkemesi’nin zemin katında meydana gelen olayda dört kişinin yaralandığı açıklandı.

Yaralıların “Hastaneye sevk edildiği, ilk belirlemelere göre şarapnel parçaları nedeniyle bacaklarında hafif yaralanmalar" bulunduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Saldırının ardından hoparlörlerden adliye binasının tahliye edilmesi anonsu yapıldı.

AV TÜFEĞİ BULUNDU, POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Yetkililer, saldırılarda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeğinin bulunduğunu açıkladı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi, üç ambulans ve iki itfaiye aracı sevk edildi.

Güvenlik güçleri adliye çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

“PSİKİYATRİK TEDAVİ GEÇMİŞİ VAR” İDDİASI

Yunan basının aktardığı bilgilere göre şüphelinin hurdacılık yaptığı belirtilirken, 89 yaşındaki kişinin geçmişte bir psikiyatri kliniğinde tedavi gördüğünü bildirdi.

ÇALIŞMA BAKANINDAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Niki Kerameus, olay sırasında İstanbul’da bulunduğunu belirterek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kerameus mesajında şu ifadeleri kullandı:

Bakan ayrıca, “OECD'nin Bakanlar Konferansı için bulunduğum İstanbul’dan, sosyal güvenlik kurumunun bir ofisine 89 yaşında bir adam tarafından yapılan saldırı hakkında bilgilendirildim. Duygu ve düşüncelerim yaralı çalışanla birlikte. Desteğimiz kapsamlı olacaktır. Neyse ki durumu iyi ve gerekli tüm bakım ve desteği alıyor. Saldırı yerine gelen kurum yetkilileri ve bakan yardımcısı ile sürekli iletişim halindeyim, polis ve sağlık çalışanları da zaten olay yerinde.” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, saldırının nedeni ve şüphelinin motivasyonuna ilişkin detayların polis tarafından netleştirilmeye çalışıldığı bildirildi.