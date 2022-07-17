Yunanistan’da panik… ‘Tehlikeli’ kargo taşıyan uçak düştü, tüm mürettebat hayatını kaybetti

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Yunanistan'ın kuzeyindeki Kavala şehri yakınlarında büyük bir kargo uçağı, havada infilak etti ve bir alev topuna dönüşerek yerleşim yerlerine yakın bir alan düştü.

Sırbistan Savunma Bakanı yaptığı açıklamada 8 kişilik mürettebatın tamamının öldüğünü açıkladı. Sırbistan tarafından yapılan açıklamada uçakta 11 ton silah olduğu belirtildi. Uçakta aynı zamanda Bangladeş'e gönderilen mayınlar da vardı.

Atina Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre görgü tanıkları, Antonov An-12 tipi uçağın yandığını ve dün gece geç saatlerde bölgenin üzerinde uçarken patlamalar duyduklarını söyledi. Uçağın havada bir alev topuna döndüğü anlar bölge halkı tarafından böyle kaydedildi

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8 MÜRETTEBATI VARDI

Ordu ve patlayıcı uzmanları, sekiz mürettebatın bulunduğu uçağın enkazda bulunan tehlikeli maddelerden dolayı enkaza yaklaşmadan önce drone’lar kullanarak bölgede arama yapıyor.

Yunan devlet televizyonu ERT’ye konuşan bölge sakini Giorgos Archontopoulos uçağın motorunu duyar duymaz bir şeylerin yanlış olduğunu hissettiğini anlattı ve “Dışarı çıktım ve motorun yandığını gördüm." dedi.

Yerel yetkililer, kaza yerine yedi itfaiye aracının konuşlandırıldığını ancak devam eden patlamalar nedeniyle enkaza yaklaşamadıklarını söyledi.

Belediye başkanının yardımcılarından biri ERT'ye, kazanın ardından iki saat boyunca patlamaların duyulduğunu söyledi. Bölgedekiler uçak havadayken defalarca patlama sesi duydular... Uçak düştüğünde ise bir kez daha korkunç bir patlamayla böyle yandı

11 TON TEHLİKELİ MADDE!

Yunan basını, uçakta sekiz kişinin bulunduğunu ve çoğu patlayıcı olmak üzere yaklaşık 11 ton ‘tehlikeli madde’ taşıdığını bildirdi. Ancak yerel yetkililer, kargo hakkında özel bir bilgiye sahip olmadıklarını ve gemideki personel sayısının değişkenlik gösterebileceğini aktardı.

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ERT televizyonu polisin olay yerindeki gazetecilerden maske takmalarını istediğini bildirdi.

Yunan Sivil Havacılık yetkilileri, uçağın Sırbistan'dan Ürdün'e gittiğini söyledi. Sovyet yapımı bir turboprop tipi uçağın Ukraynalı bir şirkete ait olduğu açıklandı.

Kaza mahallinden yayılan güçlü bir koku nedeniyle önlem olarak, belediye, polis ve itfaiye yetkililerinden oluşan bir koordinasyon komitesi, kaza mahalline en yakındaki iki mahallenin sakinlerine bütün gece pencerelerini kapalı tutmalarını ve maske takmalarını söyledi.

Yetkililer uçakta pillerde kullanılan malzemelere benzer tehlikeli kimyasallar olup olmadığını bilmediklerini söylediler. Sabah havanın aydınlanmasıyla dev uçağın enkazı böyle görüntülendi

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ENKAZA YAKLAŞMIYORLAR

Yunan devlet televizyonu, bugün, ordu ve patlayıcıların yanı sıra Yunan Atom Enerjisi Komisyonu uzmanlarının, bilinmeyen kargonun zehir saçma ihtimaline karşı bölgeye yaklaşmadan önce insansız hava aracını kullanmalarının beklendiğini söyledi.

Bu sabah erken saatlerde zehirli dumanlar nedeniyle solunum sıkıntısı çeken iki itfaiyeci hastaneye kaldırıldı.

Yunan Sivil Havacılık, uçak pilotunun uçağın motorlarından birinde bir sorun olduğu konusunda yetkilileri uyardığını ve kendisine Selanik ya da Kavala havalimanlarına inme seçeneği verildiğini aktardı.

Pilot daha yakın olan Kavala'yı tercih etti ve acil iniş yapması gerektiğini söyledi.

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Hemen ardından uçakla iletişim kesildi. Uçak, havaalanının yaklaşık 40 km batısında düştü. Arama kurtarma ekipleri enkazda bulunabilecek tehlikeli ve zehirli maddeler yüzünden bölgeyi drone ile tarıyor

‘GÜVENLİĞİNİZ İÇİN UZAKLAŞIN’

Paggaio belediye başkanı Filippos Anastassiadis, kazadan bir saatten biraz fazla bir süre sonra, "Birkaç dakika öncesine kadar patlamalar duyuyorduk" ve kaza mahallinden yaklaşık 300 metre uzakta olduğunu söyledi.

Bölgedeki halk uçağın düşmeden önce zaten havada infilak ettiğini söylediler. Devlet televizyonunda yayınlanan canlı görüntülere göre, uçak havadayken hâlâ yanıyordu.

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Bir itfaiyeci olay yerinde gazetecilere "Güvenliğiniz için uzaklaşmalısınız. Uçağın tehlikeli mühimmat taşıdığına dair bir bilgi var.” dedi.