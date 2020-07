Yunanistan’da Oruç Reis alarmı

Türkiye'nin ‘Oruç Reis’ sismik araştırma gemisinin çalışmaları için dün yayınladığı ve denizcilik terminolojisinde ‘Navtex’ adı verilen seyrüsefer bildirimi, Atina’da endişe yarattı. Yunan basını, 2 Ağustos’a kadar geçerli Türk Navtex’inde, ‘Oruç Reis’in çalışma yapacağı bölgelerden bazılarının, Yunan kıta sahanlığı içinde bulunduğunu iddia etti.

ATİNA’DA HEYECAN

Yunan medyasına göre, Yunan silahlı kuvvetleri ‘alarm’ durumuna geçirildi. Genelkurmay Başkanı Kostantinos Floros, Kıbrıs Rum Kesimi ziyaretini erken sonlandırarak Atina’ya döndü. Atina Haber Ajansı, “Silahlı kuvvetlerin hazır olduğunu ve Türkiye’nin faaliyetlerinin yakından izlendiğini” bildirdi. Aksaz Üssü’nden dün 17 Türk savaş gemisinin hareket ettiği ve Türk savaş uçaklarının bölgede uçtuğu iddiaları ise Atina’daki endişeyi doruğa çıkardı. Ancak sahada şu an için hiçbir hareketlilik yaşanmadığını belirten Türk kaynaklar, bu iddiaları yalanladı. Türk kaynaklar ayrıca, Navtex’in Oruç Reis araştırma gemisi ile Ataman ve Cengizhan açık deniz destek gemileri için 2 Ağustos’a kadar geçerli olacak şekilde ilan edildiği bilgisini verdi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ‘Oruç Reis’in çalışmaları için Yunanistan’ın Meis, Kerpe ve Rodos adalarının güneyindeki sularda ilan edilen Navtex’in, “Türkiye’nin Yunanistan, Kıbrıs (Rum Kesimi) ve AB’ye karşı saldırgan eylemlerinin yeni bir halkası olduğunu” öne sürdü. Miçotakis, “Yunanistan özgüven ve hazırlılık içinde tüm gelişmeleri izliyor. Yunanistan’ın ve Kıbrıs’ın egemenlik haklarından şüphe etmek, AB’nin egemenlik haklarından şüphe etmek demektir. Müttefiklerimizin desteğini umuyoruz. Türkiye yanlış yol seçiyor. Bu istikamette devam ederse tek yol AB’nin yaptırım uygulamasıdır” şeklinde konuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da, Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis’in konuyla ilgili Türk Dışişleri Bakanlığı nezdinde diplomatik girişimde bulunduğunu bildirdi. Bakanlık açıklamasında, “Türkiye’yi egemenlik haklarımızı ihlal eden ve bölge güvenliğini tehlikeye sokan yasadışı eylemlerini derhal sonlandırmaya davet ediyoruz” denildi.

SAVAŞ TAMTAMLARI

Son günlerde Türkiye ile Doğu Akdeniz’de ‘sıcak olay’ yaşanacağı iddialarını yoğunlaştıran Yunan medyası adeta ‘savaş tamtamları’ çalıyor. Haftalık Real News gazetesi, Yunan Genelkurmay kaynaklarına dayandırdığı haberinde, “Türkiye ile krizin her an patlayabileceğini, bu nedenle de Yunan ordusunda parmakların tetikte olduğunu” yazdı. To Vima gazetesi, “Yaz mevsiminde ‘sıcak olay’ ihtimali, Yunan dışişleri ve savunma bakanlıklarının planlamalarında en üst sıralarda” ifadesini kullandı. Kathimerini gazetesi ise “Atina, sonbahardan önce Doğu Akdeniz’de büyük bir krizin patlaması olasılığına hazır” iddiasında bulundu.