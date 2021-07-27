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Dünya
AA
Haber Giriş: 27.07.2021 - 15:30 | Son Güncelleme:

Yunanistan'da orman yangını... Yerleşim birimlerini tehdit etmeye başladı

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Yunanistan'da orman yangını... Yerleşim birimlerini tehdit etmeye başladı

Yunanistan'da meydana gelen orman yangını büyüyor. Atina yakınlarında öğle saatlerinde çıkan yangın yerleşim birimlerini tehdit etmeye başladı.

Yunanistan’da başkent Atina yakınlarındaki Dionisos Belediyesine bağlı Stamata bölgesinde ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı.

Şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan alevlerin yerleşim birimlerini tehdit etmeye başlaması üzerine Galini köyü tedbir amaçlı boşaltılırken, bölgede bazı yolların trafiğe kapatıldığı, çok sayıda itfaiye ekibinin yangın noktasına sevk edildiği bildirildi.

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Söndürme çalışmalarını İtfaiye Teşkilatı Başkanı Korgeneral Stefanos Kolokuris’in koordine ettiği yangına, 43 itfaiye ekibi, 24 itfaiye aracı, 2 uçak ve 2 helikopterle müdahale edildiği aktarıldı.

Dionisos Belediyesi yetkilileri, bölgede durumun çok zor olduğunu, ekiplerin müdahalelerine rağmen alevlerin yerleşim birimlerine yaklaştığını kaydetti.

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