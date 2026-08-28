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Yunanistan'da orman yangını

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Girit#Mora
Yunanistanda orman yangını
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 17:10

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda ve Girit Adası'nda orman yangınları çıktığı bildirildi.

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Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, Mora Yarımadası'ndaki İlia iline bağlı Plutohori bölgesi ile Girit Adası'ndaki Kandiye iline bağlı Pirinia bölgesindeki ormanlık alanlarda yangın çıktığını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göreYangınları söndürme çalışmalarına havadan destek sağlanması için bu bölgelere uçak ve helikopterler sevk edildi.

Pirinia'da esen sert rüzgar yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

Öte yandan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, yarın ülkenin birçok bölgesinde yangın riskinin yüksek olduğunu duyurdu ve vatandaşlardan yangına neden olabilecek her tür eylemden kaçınmalarını istedi.

Bu çerçevede, başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attika, Orta Yunanistan, Kuzey Ege ve Güney Ege bölgeleri ile Mora Yarımadası'nda yangın riski yarın, ikinci en yüksek seviye olan "turuncu alarm" düzeyinde olacak.

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Girit Adası ve Güney Ege adalarında ise yangın riski en yüksek seviye olan "kırmızı alarm" düzeyinde seyredecek.

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#Yunanistan#Girit#Mora

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