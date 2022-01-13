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Yunanistan’da 'metoo' davası: Olimpiyat şampiyonu sporcu, antrenörünü, 11 yaşında kendisine tecavüzle suçluyor

#Yunanistan#Cinsel Taciz#Dünya
Yunanistan’da metoo davası: Olimpiyat şampiyonu sporcu, antrenörünü, 11 yaşında kendisine tecavüzle suçluyor

Yunanistan'da yalnızca spor dünyasında değil, tüm Yunan kamuoyunda büyük yankı uyandıran davalardan biri Atina'da başladı.

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22 yaşındaki yelken şampiyonu kadın, henüz 11 yaşındayken antrenörü Triandafilos Apostolou tarafından tecavüze uğradığını ve gerekli cezanın kendisine verilmesini istedi.

Kimliğinin gizli kalması için adı saklı tutulan şikayetçi sporcunun isteği üzerine ifadesi kapalı kapılar ardında alındı.

Duruşmanın ilk celsesinde yargıçlara ifade veren sporcu, yelken antrenörü Apostolou'nun kendisine karşı gösterdiği "yakın ilginin" asıl amacının 11 yaşındaki bir kız çocuğunun anlamasının mümkün olduğunu söyledi.

Yunanistan’da metoo davası: Olimpiyat şampiyonu sporcu, antrenörünü, 11 yaşında kendisine tecavüzle suçluyor

Sofia Bekatorou, uğradığı cinsel saldırıyı Yunanistan sporunda ilk anlatanlardan biriydi. 

Aynı sporcu 11 yaşında uğradığı bu tecavüzün yarattığı travmaları halen üzerinde taşıdığını belirtti.

Genç sporcu, 12 yıl sonra, niçin şimdi şikayetçi olmaya karar verdiği yolundaki soruları; tecavüze uğradığını 2020 yılında açıklayan 2004 Olimpiyat şampiyonu Sofia Bekatorou'nun cesaretinden ilham aldığını dile getirerek yanıtladı.

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Yelken sporcusu, aynı yıl antrönör Apostolou hakkında dava açtığını söyledi.

22 yaşındaki sporcu, utançlarından acı olayları dile getiremeyenlerin sessizliklerini bozması için davacı olmaya karar verdiğini savundu.

Duruşmaya, ailesinin yanında, Sofia Bekatorou ile el ele gelen genç sporcuya basın ve kamuoyu destek veriyor.

Bekatorou "Umarım çocuk yaştaki sporcuları istismar eden bu gibi insanlar hak ettikleri cezayı alırlar. Çünkü, biz tecavüze uğrayanlar, bize bu kötülüğü yapanların cezasız kalması karşısında hiçbir şey yapamıyorduk. Psikolojimiz büyük travmalar almıştır. Buna bir son verilmesi için gerekli cezanın çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Yunanistan’da metoo davası: Olimpiyat şampiyonu sporcu, antrenörünü, 11 yaşında kendisine tecavüzle suçluyor

ANTRENÖRDEN 'EVLENMEK İSTİYORDUM' SAVUNMASI

Bekatorou'nun öne çıkarak uğradığı saldırıyı paylaşması Yunanistan'da #metoo hareketini başlattı.

2020 yılından bu yana tutuklu bulunan Apostolou ise "tecavüz suçlamasını" reddetmeye, çıkarıldığı mahkemede de devam etti.

Apostolou, geçen yıl basına yaptığı açıklamalarında "Kızın 11 yaşından büyük olduğunu; ve 18 yaşına geldiğinde kendisiyle evlenmek istediğini" iddia etmişti.

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Yunan televizyonunda kimliği gizlenerek açıklamaları yer alan genç sporcu, antrenörü tarafından 9 yaşından itibaren sözlü tacize uğradığını anlatmıştı.

Son birkaç yılda artan şekilde, #metoo kampanyaları sonucunda birçok kadın ve bazı durumlarda da erkekler, bu etiket altında uğradıkları tacizi anlatıyor.

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#Yunanistan#Cinsel Taciz#Dünya

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