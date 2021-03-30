MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriYunanistan'da koronavirüs seyri korkunç! En yüksek seviyeye ulaşıldı
GeriDünya Yunanistan'da koronavirüs seyri korkunç! En yüksek seviyeye ulaşıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 30.03.2021 - 18:54 | Son Güncelleme:

Yunanistan'da koronavirüs seyri korkunç! En yüksek seviyeye ulaşıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yunanistan'da koronavirüs seyri korkunç! En yüksek seviyeye ulaşıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin gevşetilmesi planlarının yapıldığı Yunanistan'da vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 340 ile "salgının başından bu yana en yüksek seviyeye" çıktı.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, 4 bin 340 yeni vakanın kaydedildiği son 24 saatte 72 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.

Toplam vaka sayısı 260 bin 77'ye, ölenlerin sayısı 8 bin 17'ye ve yoğun bakımdaki hastaların sayısı 741'e yükseldi.

Öte yandan ülkede Kovid-19 günlük vaka sayısı "salgının başından bu yana en yüksek seviyeye" ulaştı.

Yunanistan'da bir önceki en yüksek günlük vaka sayısı ise 3 bin 586 kişiye Kovid-19 tanısının konulduğu 23 Mart'ta görülmüştü.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi