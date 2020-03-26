MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriYunanistan’da korona salgınında ölü sayısı 23’e yükseldi
GeriDünya Yunanistan’da korona salgınında ölü sayısı 23’e yükseldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 26.03.2020 - 16:30,Son Güncelleme:/

Yunanistan’da korona salgınında ölü sayısı 23’e yükseldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yunanistan’da korona salgınında ölü sayısı 23’e yükseldi
Abone Olgoogle-news

Yunanistan’da korona virüs salgını nedeniyle bir asteğmenin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının 23’e yükseldiği belirtildi.

Yunanistan’da korona virüs nedeniyle 4. kolorduda görevli 46 yaşındaki bir asteğmenin hayatını kaybetmesi sonucu ülkede salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 23’e yükseldi. Ülkedeki korona virüs vakasının ise 821’e yükseldiği kaydedildi.

Öte yandan, İskeçe kentindeki Türklerin yaşadığı Şahin Köyü Avrupa’da çalışanların evlerine dönmesi sonucu vaka sayılarının artması ve bir kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle karantinaya alındı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle