Yunanistan'da korkutan yangın!

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın batısında yer alan Loutraki'de çıkan orman yangınında çok sayıda ev ve manastırın hasar gördüğü bildirildi. Rüzgarın bu sabah itibarıyla azalmasıyla yangının söndürülmesine daha çok yaklaşıldı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Atina'nın yaklaşık 100 kilometre batısında yer alan Loutraki'deki tatil beldesi Korint'te engebeli ormanlık arazide gece saatlerinde yangın çıktı.

Yetkililer, alevlerin yerleşim bölgelerine sıçraması üzerine hasar gören çok sayıda ev ve manastırdan insanları tahliye etti. Yangının Atina'ya ulaşmasından korkulurken küller ve dumanların başkentten de görülebilir hale geldiği bildirildi.

Alevleri kontrol altına almak için 17 uçak, 182 itfaiye personeli ve 62 araç görevlendirilirken, çok sayıda gönüllünün de çalışmalara destek verdiği belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığını ancak durumun kritik olduğunu ifade eden yetkililer, ormandan yükselen alevlerin bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldığını aktardı.

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