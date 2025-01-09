Yunanistan'da korkunun adı 'Mavi Vatan 2025'

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 7 Ocak'ta başlayan ve 16 Ocak'a kadar sürmesi planlanan "Mavi Vatan 2025" tatbikatı, Yunanistan'ı paniğe sürükledi.

Üç yıl aradan sonra gerçekleştirilen ve Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de düzenlenecek olan tatbikata ilişkin Yunanistan'ın Kathimerini gazetesi "Türk-Yunan: Çetin donanma dengesinin gücü" başlığını kullandı.

Türk donanmasının gücünün hızla yükseldiğini belirten gazete, Türkiye'nin denizdeki yükselen gücünün "Mavi Vatan 2025" tatbikatı ile göstereceğini belirtti.

Gazete, tatbikatın NAVTEX kuralları içerisinde Rodos adasının doğusunun da yer almasının ve bir bütün olarak uygulanacak olmasının "ilginç" olduğunu ifade etti.

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Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin olumlu yönde ilerlediği süreçte tatbikatın yapıldığına değinen gazete, bu süreci "sakin sular dönemi" olarak nitelendirdi ve Türkiye'nin "sakin sular dönemini mümkün olduğunca uzatma niyetinin devam ettiğini göstermektedir" dedi.

"ANKARA'NIN YENİ HAREKAT KABİLİYETLERİ"

Gazete, Türkiye'nin yerli ve milli kaynaklarıyla oluşturduğu deniz filosunu yenileme programıyla teşvik ettiğini ve bu konudaki hedefine ulaşma ısrarının dikkate değer olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin sadece gemi inşa etmediğini ifade eden gazete, ROKETSAN tarafından geliştirilen ve 2021 yılında hizmete giren ATMACA gemisavar füzesinin yanı sıra MIDLAS (Milli Dikey Lançer Atım Sistemi) gibi silah sistemleriyle donanmasını güçlendirdiğini belirtti.

Türkiye'nin bu atılımının 2010-2020 yılları arasında yaşandığını aktaran gazete, bu dönemin Yunan savunma sanayinin "kuruduğu" döneme denk geldiğinin altını çizdi.

Gazete bugün fırkateynler, uçaksavarlar, helikopter ve uçak taşıyıcılar, korvetler ve denizaltılar olmak üzere Türk Deniz Kuvvetleri'nin 35 gemisi olduğunu ifade ederken, bu sayıya 2030-2035 yılları arasında 45 yeni geminin ekleneceği tahmini yaptı.

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"ANKARA'NIN KABİLİYETLERİNE KARŞI YUNANİSTAN'IN KARŞI ÖNLEMLERİ"

Gazete, Türkiye'nin savunma sanayindeki hamlelerine karşılık olarak Atina yönetiminin 2037'ye kadar Yunanistan donanmasını güçlendirme planı yaptığını söyledi.

2025 yılı içerisinde savunma ve müdahale fırkateyni "Kimon" Yunanistan'a ulaşacak diyen Kathimerini, bu fırkateynin ardından iki fırkateynin daha donanmaya katılacağını belirtti.

Kathimerini, Fransa ile müzakerelerin dördüncü bir fırkateyn için sürdüğü söylerken kaynakların "dokuz eski fırkateynin hiçbirinin kullanılmaz hale gelmedikçe hizmet dışı bırakılmayacağı" sözlerini aktardı.

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Fransa, İtalya ve İspanya tarafından desteklenen Eurocorvette projesine Yunanistan'ın da katıldığını belirten gazete, 2030 yılına kadar 3 ya da 4 geminin inşa edilmiş olacağını öngördü.

Gazete, ABD ile görüşmelerinin sürdüğünü ve Constellation sınıfı fırkateynin 2035'ten önce Yunanistan'a gelmeyeceğini söyledi. ABD'den dört adet devriye botu aldıklarını belirten gazete, bu botların ABD'nin ihtiyaç fazlasından temin edildiğini söyledi.

Gazete, Yunan donanmasının yaşanan istifalar nedeniyle sorun yaşadığının altını çizdi.

Gazete ayrıca, bugün Yunan donanmasında fırkateynler, uçaksavarlar, helikopter ve uçak taşıyıcılar, korvetler ve denizaltılar olmak üzere toplamda 22 gemi bulunduğunu belirtti ve bu sayıya 2030-2035 yılları arasında 21 ila 30 geminin ekleneceği tahmini yaptı.