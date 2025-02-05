Yunanistan'da korku dolu bekleyiş sürüyor: Şimdi de yağma alarmı! Atina'da yeni acil durum toplantısı

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Ege Denizi'ndeki artan sismik hareketlilik ve peş peşe meydana gelen depremler Yunanistan'da 'Instagram adası' olarak bilinen Santorini'yi alarma geçirdi. Geçen haftadan bu yana yüzlerce sarsıntının yaşandığı, muhteşem uçurum manzarası ve sönmüş yanardağıyla bilinen adadan yaklaşık 11 bin kişinin ayrıldığı açıklandı.



Yunan gözlemcilere göre, 24 Ocak'tan bu yana ada ve çevresindeki 1.000 kilometrekarelik alanda yaklaşık 750 deprem deprem meydana geldi ancak ne Santorini'de ne de Anafi, Ios ve Amorgos adalarında herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar görülmedi.

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Uzmanlar, bölgede 1964 yılında kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana bu ölçekte bir sismik aktivite yaşanmadığını söylüyor



TO BHMA gazetesine göre, adada Çarşamba gece yarısından sabah 6'ya kadar 46 deprem kaydedildi. Başbakan Kiriakos Miçotakis başkanlığında, bugün saat 13:00'te Sivil Savunma Bakanlığı'nda Santorini ve Amorgos'taki deprem olaylarıyla ilgili yeni bir acil durum toplantısı yapılması planlandı. Toplantıya Bakan Vassilis Kikilias ve üç bilim insanı da katılacak.



TEDBİRLER ALINDI

Atina hükümeti tedbir amaçlı 13 adada eğitime ara verirken, havayolu ve feribot ulaşımına ek seferler getirildi. Tedbiren arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği Santorini Adası'na, herhangi bir deprem anında elektrik kesintisi olmasına karşı Yunanistan Elektrik Dağıtım Şirketinin jeneratörleri ve ekipmanları da götürüldü. Ayrıca uzmanlardan oluşan uluslararası bir araştırma grubunun da bugün bölgeye giderek özel sensörlü cihazlarla denizaltında incelemelerde bulunması planlanıyor.



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Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Santorini şimdi de yaklaşık 11.000 kişinin evlerini kilitli bırakarak ayrılmasının ardından yerel yetkililerin hırsızlık konusunda endişe duymasıyla yüksek alarma geçti.

Protothema, polis ekiplerinin olası hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla yoğun devriyeler ve yol kontrolleri gerçekleştirdiğini duyurdu.

Adada kalanlar ise endişelerini dile getirerek, yetkililerin daha sıkı önlemler alması çağrısında bulunuyor.

