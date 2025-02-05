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Yunanistan'da korku dolu bekleyiş sürüyor: Şimdi de yağma alarmı! Atina'da yeni acil durum toplantısı

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#Yunanistan#Santorini#Deprem
Yunanistanda korku dolu bekleyiş sürüyor: Şimdi de yağma alarmı Atinada yeni acil durum toplantısı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 10:29

Günlerdir peş peşe meydana gelen depremlerle sarsılan Yunanistan'ın Santorini adasından 11 bin kişi ayrılırken, yetkililer şimdi de boşalan evlerin yağmalanması endişesi ile alarma geçti.Yunan medyasına göre adada Çarşamba gece yarısından sabah 6'ya kadar 46 deprem daha kaydedildi. Bugün saat 13:00'te Sivil Savunma Bakanlığı'nda Başbakan Kiriakos Miçotakis başkanlığında yeni bir acil durum toplantısı yapılması planlandı.

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Ege Denizi'ndeki artan sismik hareketlilik ve peş peşe meydana gelen depremler Yunanistan'da 'Instagram adası' olarak bilinen Santorini'yi alarma geçirdi. Geçen haftadan bu yana yüzlerce sarsıntının yaşandığı, muhteşem uçurum manzarası ve sönmüş yanardağıyla bilinen adadan yaklaşık 11 bin kişinin ayrıldığı açıklandı.

Yunanistanda korku dolu bekleyiş sürüyor: Şimdi de yağma alarmı Atinada yeni acil durum toplantısı

24 OCAK'TAN BU YANA 750 DEPREM

Yunan gözlemcilere göre, 24 Ocak'tan bu yana ada ve çevresindeki 1.000 kilometrekarelik alanda yaklaşık 750 deprem deprem meydana geldi ancak ne Santorini'de ne de Anafi, Ios ve Amorgos adalarında herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar görülmedi.

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Uzmanlar, bölgede 1964 yılında kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana bu ölçekte bir sismik aktivite yaşanmadığını söylüyor

Yunanistanda korku dolu bekleyiş sürüyor: Şimdi de yağma alarmı Atinada yeni acil durum toplantısı

YENİ ACİL DURUM TOPLANTISI

TO BHMA gazetesine göre, adada Çarşamba gece yarısından sabah 6'ya kadar 46 deprem kaydedildi. Başbakan Kiriakos Miçotakis başkanlığında, bugün saat 13:00'te Sivil Savunma Bakanlığı'nda Santorini ve Amorgos'taki deprem olaylarıyla ilgili yeni bir acil durum toplantısı yapılması planlandı. Toplantıya Bakan Vassilis Kikilias ve üç bilim insanı da katılacak.

TEDBİRLER ALINDI

Atina hükümeti tedbir amaçlı 13 adada eğitime ara verirken, havayolu ve feribot ulaşımına ek seferler getirildi. Tedbiren arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği Santorini Adası'na, herhangi bir deprem anında elektrik kesintisi olmasına karşı Yunanistan Elektrik Dağıtım Şirketinin jeneratörleri ve ekipmanları da götürüldü. Ayrıca uzmanlardan oluşan uluslararası bir araştırma grubunun da bugün bölgeye giderek özel sensörlü cihazlarla denizaltında incelemelerde bulunması planlanıyor.

Yunanistanda korku dolu bekleyiş sürüyor: Şimdi de yağma alarmı Atinada yeni acil durum toplantısı

ŞİMDİ DE HIRSIZLIK VE YAĞMA ALARMI

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Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Santorini şimdi de yaklaşık 11.000 kişinin evlerini kilitli bırakarak ayrılmasının ardından yerel yetkililerin hırsızlık konusunda endişe duymasıyla yüksek alarma geçti.

Protothema, polis ekiplerinin olası hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla yoğun devriyeler ve yol kontrolleri gerçekleştirdiğini duyurdu.

Adada kalanlar ise endişelerini dile getirerek, yetkililerin daha sıkı önlemler alması çağrısında bulunuyor.

Yunanistanda korku dolu bekleyiş sürüyor: Şimdi de yağma alarmı Atinada yeni acil durum toplantısı


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#Yunanistan#Santorini#Deprem

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