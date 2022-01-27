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Yunanistan'da kar fırtınası: Başbakan Miçotakis, saatlerce otoyolda mahsur kalanlardan özür diledi

#Yunanistan#Miçotakis#Dünya
Yunanistanda kar fırtınası: Başbakan Miçotakis, saatlerce otoyolda mahsur kalanlardan özür diledi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, başkent Atina'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Attiki-Odos Otoyolu'nda saatlerce mahsur kalan binlerce kişiden ve elektrik kesintilerine maruz kalanlardan özür diledi.

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Miçotakis, haftalık kabine toplantısı konuşmasına, ülkenin en modern otoyolunda mahsur kalan sürücülerden özür dileyerek başladı.

Özel bir şirket tarafından işletilen otoyolda mahsur kalanlarla ilgili konuşan Miçotakis "Son kar fırtınasının idare edilmesi konusunda imtiyaz sahibinin açık sorumlulukları var. Var olan yasalarımız çerçevesinde tam anlamıyla bir soruşturma yapılacak. Özel sektörle ilgili sözleşmelerdeki maddeler incelenecek" dedi.

Meteorolojinin günlerce süren uyarılarına rağmen, otoyolun zamanında araçlara kapatılmaması tepki çekmiş, Atina Valiliği sorumluluğun otoyolu işleten özle şirkette olduğunu açıklamıştı. Şirketin CEO'su sorumluluğu kabul ederek görevinden istifa etti.

Yunanistan'da yaklaşık 5 bin kişi mahsur kaldıkları otoyolda; polis, trafik polisi, itfaiye ve ordunun iş makinalarıyla katıldığı operasyonlarla kurtarılabilmişti.

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Sabah saatlerine kadar süren çalışmalar sırasında askerler araçlarında mahsur kalanlara su ve yiyecek yardımında bulundu. Otoyollara terk edilen araçların neden olduğu sorunlar, havanın açmasına rağmen, hala sürüyor.

Hükümet çevre yolunda saatlerce bekledikten sonra aracını terk etmek zorunda kalanlara 2000, mahsur kalan tren yolcularına da 1000 euro tazminat ödeneceğini açıkladı.

Yunanistanda kar fırtınası: Başbakan Miçotakis, saatlerce otoyolda mahsur kalanlardan özür diledi

Muhalefet partileri ise hükümetin "acizlik" gösterdiği gerekçesiyle, bazı bakanların hatta Başbakan Miçotakis'in de istifasını istiyor.

3 BİN HASTANEDE ELEKTRİKLER KESİLDİ

Atina'da yoğun kar yağışı, kar fırtınalarına hiç alışık olmayan kent sakinlerinde şok etkisi yarattı. Hükümet, hayatı felç eden fırtına nedeniyle Atina ve çevresindeki illerde olağanüstü hal ilan etti. Kamu ve özel sektör çalışanlarına 2 gün izin verildi.

4 milyon nüfuslu Atina'da fırtınanın başladığı Pazartesi günü 200 bin hanenin elektriği kesildi. Buna neden olarak yoğun kar yükünü kaldıramayan ve ardından gelen rüzgar fırtınasının devirdiği ağaçların elektrik tellerini kesmesi gösterildi. Halkın elektrik kullanımındaki ani artışın kesintilere neden olduğu belirtildi.

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Yapılan çalışmalara rağmen Atina'nın kuzey semtlerinde 3 bin kadar hanenin elektrik kesintileri, üç gündür sürüyor. Elektriksiz kalan hane halklarının elektrik hizmeti sağlayan kuruma karşı toplu tazminat davası açabilir.

Kar fırtınası sadece Atina'yı değil, Ege'de neredeyse hiç kar görmeyen adaları da etkisi altına aldı. Meteroroji uzmanları ise hava koşullarının düzeleceğini ve hafta sonu yoğun yağmur beklendiğini açıkladı.

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#Yunanistan#Miçotakis#Dünya

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