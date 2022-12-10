Yunanistan’da ‘istihbarat’ yasası kavgası

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Parlamentoda, siyasi parti liderleri düzeyindeki her oturumda olduğu gibi yine Türkiye’nin adı geçti. Başbakan Kiriakos Miçotakis ile ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) lideri Aleksis Çipras birbirlerini “yalan söylemek”, “çamur atmak” ve “milli açıdan tehlikeli olmak” ile suçladılar. Miçotakis, “Floros ile Lalusis’in telefon görüşmelerinin dinlendiğine dair elinde kanıt var mı” derken, Çipras, “Bana bunu soracağına, Genelkurmay Başkanı ile Kara Kuvvetleri Komutanı’nın dinlendiğini bilip bilmediğini açıkla” dedi.

KARŞI CASUSLUK AKADEMİSİ

EYP tasarısı şunları öngörüyor:

- Teşkilât personelinin eğitimi için İstihbarat ve Karşı Casusluk Akademisi kurulacak.

- Teşkilât içinde görevi kötüye kullanma ya da usulsüzlük durumlarını sorgulayacak, iç denetleme birimi oluşturulacak.

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- EYP Başkanı sadece diplomat ya da yüksek rütbeli subaylar olabilecek.

- Casus yazılım sistemlerini sadece devlet, Yüksek Mahkeme’nin onayı ile kullanabilecek. Casus yazılım sistemleri kullanan kişiler, 10 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılacak.

- Siyasetçiler ile ilgili gizlilik kaidesi, meclis başkanının izni ve iki savcının mutabakatından sonra kaldırılabilecek.

TELEKULAK SKANDALI

EYP ile ilgili yasa tasarısı, geçen ağustos ayında patlayan ve giderek yeni boyutlar kazanan “telekulak skandalı” için kopan gürültü üzerine hazırlandı. Skandal, ülkede üçüncü büyük siyasi parti konumundaki sosyalist Pasok’un lideri Nikos Andrealakis’in telefon görüşmelerinin EYP tarafından dinlendiğinin ortaya çıkmasıyla başladı. EYP Başkanı Panayiotis Kontoleon ile Miçotakis’in yeğeni ve çok yakın çalışma arkadaşı, Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis istifa etti. Ardından muhalefet yanlısı medyada, Başbakan Miçotakis’e bağlı EYP’nin, İsrail yapımı “Predator” casus yazılım sistemi sayesinde, Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ve Kara Kuvvetleri Komutanı Haralambos Lalusis’ten başka, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın da telefon görüşmelerinin dinlendiği iddia edildi.