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Yeni Sol Partisi'nden dört milletvekili, Yunanistan'ın, neden uluslararası örgütlerce tespit edilen suçlara karışan Kfir Tugayı unsurlarının yanında ortak askeri eğitim yaptığını hükümetin açıklaması için soru önergesi hazırladı.

Partiden yapılan açıklamada, İsrail basınında 12 Kasım'da çıkan ve onlarca Yunan askerinin İsrail'in güneyinde Kfir Tugayı'na bağlı Sayeret Haruv keşif birimiyle ortak eğitime katıldığına ilişkin habere atıfta bulunularak, bu eğitimin ne Yunanistan Savunma Bakanlığı'nca ne de Genelkurmay Başkanlığı'nca duyurulduğuna dikkat çekildi.

KFIR TUGAYI ÇOCUK ÖLÜMLERİNDEN SORUMLU TUTULUYOR

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Birleşmiş Milletler'in (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Uluslararası Bağımsız Soruşturma Komisyonu'nun Haziran 2026 tarihli raporunda Kfir Tugayı'nın 29 Kasım 2025'te, Gazze'deki insansız hava aracı saldırılarında 10 ve 9 yaşlarındaki iki kardeşin ölümünden sorumlu tutulduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni Sol milletvekilleri, hükümetin ve büyük medya kuruluşlarının sessizliğinin, Yunan toplumunu, ülkenin Silahlı Kuvvetlerini ve uluslararası hukuk karşısındaki konumunu doğrudan ilgilendiren bir mesele hakkında tamamen bilgisiz bıraktığını vurgulamaktadır."

Yeni Sol Partisi, Savunma Bakanlığı'nın, Yunan askerlerinin Kasım 2026'da İsrail'in Kfir Tugayı ile ortak eğitime katılıp katılmadığına ilaveten Yunanistan ve İsrail silahlı kuvvetlerinin 2026 askeri işbirliği eylemlerini açıklamasını istedi.