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Yunanistan’da İnebahtı törenleri! 450 yıl sonra aynı zihniyet

#İnebahtı Deniz Savaşı#Yunanistan#Tören
Yunanistan’da İnebahtı törenleri 450 yıl sonra aynı zihniyet

Osmanlı’nın haçlı donanmasına yenildiği İnebahtı deniz savaşının 450’nci yılı, Yunanistan’da kutlandı. Yunan yetkili, şimdi Türkiye’ye karşı kurulan ittifakları o dönemdeki haçlı ittifakına benzetti.

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İnebahtı’da (Nafpaktos) düzenlenen törenlere, Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Eğitim Bakan Yardımcısı Angelos Sirigos ile çok sayıda milletvekili ve yerel yetkililer katıldı. Sakellaropulu, törende yaptığı konuşmada, “Hıristiyan Batı’nın en güçlü devletlerden oluşan donanması, o güne kadar yenilmez olan Osmanlı donanmasını bozguna uğratarak Türk saldırganlığını ve Osmanlı yayılmacılığını sınırladı” dedi.

CERVANTES’E ATIF

İnebahtı savaşının “Balkanlarda esaret altındaki halklara umut verdiğini ve Türklere karşı bir dizi isyan hareketlerinin başlamasına vesile olduğunu” öne süren Sakellaropulu, bu savaşta sol kolunu kaybeden İspanyol yazar Miguel de Cervantes’in (Don Kişot’un yazarı) “Osmanlı kibrinin paramparça olduğu, Hıristiyanlık için şanslı ve parlak bir gün” şeklindeki sözlerine atıfta bulundu.

‘İTTİFAK’ BENZETMESİ

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Aynı zamanda uluslararası hukuk ve dış politika profesörü de olan Eğitim Bakan Yardımcısı Sirigos ise İnebahtı deniz savaşındaki Haçlı ittifakı ile Yunanistan’ın bugün Türkiye’ye karşı kurmaya çalıştığı “ittifaklar” arasında bağlantı kurdu. Sirigos, “Bu savaşta, bugün bizim Fransa, Mısır, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle yapmak istediğimiz gibi ittifaklar da önemliydi. İnebahtı Deniz Savaşı, ittifakların güçlü bir rakibi durdurabileceğini gösterdi” dedi. 

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#İnebahtı Deniz Savaşı#Yunanistan#Tören