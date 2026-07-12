Yunanistan'da iktidarla muhalefet Türkiye kavgasına tutuştu! Yunan Bakan'dan itiraf gibi sözler: 'Felaket politikası'

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, Türkiye ile diyaloğun sürdürülmesinin zorunluluğunu vurgulayarak, Türkiye ile diyalog kapılarını kapatmanın bir "felaket" politikası olacağını ifade etti. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne dair açıklamalarda bulunan Gerapetritis, hükümetin Ankara'ya yönelik stratejisini savundu. Yunan Bakan, ülkesinin son 3 yılda Türkiye ile yürütülen diyaloğun faydalarını gördüğünü belirtti.

NATO Zirvesi sonrası ilk kez basına demeç veren Gerapetritis, muhalefetten gelen eleştirilere yanıt vererek, Ankara ile her türlü diyaloğun sonlandırılması çağrılarını reddetti.

Gerapetritis, Türkiye ile görüşmelerin kesilmesi durumunda bunun yanlış bir karar olacağını vurgulayarak, "Türkiye ile hiç konuşmamak gerçekten bir felaket politikası olurdu" ifadesini kullandı. Yunan Bakan, bugüne kadar tüm Yunan hükümetlerinin Türkiye ile iletişim kanallarını koruduğunu hatırlattı.

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis

TÜRKİYE İLE DİYALOG

Yunanistan merkezli Skai'nin haberine göre Gerapetritis, Türkiye ile yürütülen diyaloğun Yunanistan'a sağladığı faydalara dikkat çekti. "Önemli olan Yunanistan'ın bu diyalogdan fayda mı yoksa zarar mı göreceğidir. Ve size kesin olarak söyleyebilirim ki, son üç yılda Yunanistan kesinlikle diyalogdan fayda gördü" diyen Yunan Bakan, hükümetin stratejisinin başarılı olduğunu savundu.

Türkiye ile gizli görüşmeler yapıldığı yönündeki iddialara açıklık getiren Gerapetritis, söz konusu iddiaları kesin bir dille reddederek, "Gizli diplomasi söylemleri, Yunan diplomasisine sorun çıkarmaya çalışan bazı kişilerin hayal ürünüdür" dedi.

Gerapetritis, Parlamento ile Ulusal Dış Politika Konseyi başta olmak üzere ilgili kurumları sistematik olarak bilgilendirdiğini vurguladı.

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'ÇİPRAS YALAN SÖYLÜYOR'

Gerapetritis, ana muhalefetteki Yunan Sol İttifakı partisinin lideri Aleksis Çipras'ın F-35 programıyla ilgili eleştirilerine de yanıt verdi. Gerapetritis, "Sayın Çipras yalan söylüyor. Kendi hükümeti döneminde Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığını iddia ediyor" dedi.

Yunan Bakan, Çipras'ın Yunanistan Başbakanı olduğu dönemde iktidarda olan SYRIZA'nın dış politikasını eleştirerek, münhasır ekonomik bölgenin sınırlandırılması, karasularının genişletilmesi ve Girit'in güneyindeki hidrokarbon kaynaklarının işletilmesi konularında neden Türkiye ile anlaşmaya varılmadığını sorguladı.

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MUHALEFETE POPÜLİZM ELEŞTİRİSİ

Siyasi popülizmin tehlikelerine dikkat çeken Gerapetritis, ulusal meselelerin küçük siyasi amaçlar için araçsallaştırılmasının özellikle zararlı olabileceğine işaret etti.

Yunan Bakan, "Siyasi popülizm, ulusal konumumuz için felaket sonuçlar doğurabilir. Demagojik söylem, özellikle günümüz koşullarında, yararlı bir siyasi söylem değildir" dedi.