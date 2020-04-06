Yunanistan’da ikinci kamp da karantinada

Yaklaşık 1.100 sığınmacının yaşadığı kampta, 53 yaşındaki bir Afgan göçmenin COVID-19 testi pozitif çıkınca, kampa giriş çıkışlar yasaklandı. Bin kadar sığınmacının yaşadığı Riçona kampında, geçen hafta 23 kişinin test sonuçları pozitif cıkmıştı. Sivil toplum kuruluşları, Yunan hükümetinden özellikle Ege adalarındaki sığınmacı kampları için acil tedbirler almasını talep ediyor. Ülkede şu anda 1.673 vaka bulunurken, 68 kişi hayatını kaybetti.