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Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 06.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Yunanistan’da ikinci kamp da karantinada

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Yunanistan’da ikinci kamp da karantinada
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Yunanistan’da başkent Atina yakınlarındaki Riçona kampından sonra, Malakasa sığınmacı kampı da karantina altına alındı.

Yaklaşık 1.100 sığınmacının yaşadığı kampta, 53 yaşındaki bir Afgan göçmenin COVID-19 testi pozitif çıkınca, kampa giriş çıkışlar yasaklandı. Bin kadar sığınmacının yaşadığı Riçona kampında, geçen hafta 23 kişinin test sonuçları pozitif cıkmıştı. Sivil toplum kuruluşları, Yunan hükümetinden özellikle Ege adalarındaki sığınmacı kampları için acil tedbirler almasını talep ediyor. Ülkede şu anda 1.673 vaka bulunurken, 68 kişi hayatını kaybetti.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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