Yunanistan'da hükümete sert eleştiri: 'Atina kritik süreçlerden dışlandı! Türkiye jeopolitik ve askeri gücünü etkin kullanıyor'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Temmuz'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yle İstanbul'daki Türkiye-İtalya-Libya İşbirliği Zirvesi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, zirvede Türkiye, İtalya ve Libya arasındaki işbirliği konuları ve bölgesel meseleler ele alındı.

Erdoğan, zirvede, düzensiz göç hareketleri dahil, Akdeniz havzasının maruz kaldığı sınamalarla mücadelede üç ülkenin işbirliğinin önemine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, düzensiz göçün kaynağının kurutulabilmesi için uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler gerektiğini, bu noktada çok taraflı eş güdüme ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Zirveyi değerlendiren biz makale kaleme alan Avramopoulos, Türkiye'nin İtalya ve Libya ile geliştirdiği diplomatik ilişkilere karşın Atina hükümetinin süreçten tamamen dışlandığına dikkat çekti. Avramopoulos, Miçotakis hükümetini etkisiz dış politikası nedeniyle hedef alarak, Türkiye'nin sadece jeopolitik avantajı değil aynı zamanda askeri üstünlüğü de olduğunu bildirdi.

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"YUNANİSTAN'IN DIŞLANMASI TESADÜF DEĞİL"

Kreport.gr'de yayımlanan makalede, Yunanların Türkiye'ye dair algısının tehdit ve korku duygularıyla şekillendiğini vurgulandı. Yunanistan'ın Libya meselesi de dahil olmak üzere Akdeniz'deki uluslararası meselelere gerçekçi bir yaklaşım geliştiremediğini kaydeden Avramopoulos, "Yunanistan'ın dışlanmasının tesadüf olmadığını" belirtti.

Avramopoulos, İstanbul'da gerçekleşen toplantıda göç meselesinin Akdeniz'in en önemli sorunlarından biri olarak ele alındığını belirterek, "Üç taraf stratejik iş birlikleri geliştirirken Yunanistan'ın bu toplantıda yer almaması, kendisini doğrudan ilgilendiren konularda bile seyirci kalma eğilimini bir kez daha ortaya koydu" yorumunu yaptı.

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Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitris Avramopoulos

"TÜRKİYE'Yİ TEHDİT GÖRME SAPLANTISI YUNAN HALKININ PSİKOLOJİSİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ "

Yunanistan'ın dış politikasında Türkiye'yi sürekli tehdit olarak algılama eğiliminin sorun yarattığını ifade eden Avramopoulos, "Türkiye'yi yalnızca tehdit unsuru olarak görme saplantımız, ülkemizin uluslararası konumunu zayıflatmakla kalmadı, aynı zamanda Yunan halkının psikolojisini de olumsuz etkiledi" değerlendirmesinde bulundu.

Avramopoulos, "Ülkemiz izolasyona yol açan bu atalet ve saplantılı politikayı sürdüremez. Korkulara kapılmak yerine gerçekçi, dışa dönük ve Akdeniz'deki dengeleri şekillendiren girişimlere katılım sağlayan yeni bir strateji geliştirmeliyiz. Aksi takdirde komşularımız bölgenin geleceğini belirlerken biz sadece seyirci kalacağız" görüşünü paylaştı.

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Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin Eurofighter Typhoon jetleri satın almasını önlemeye çalışan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, girişimlerinde başarısız olunca Ankara'nın Avrupa Güvenlik Eylemi'ne (SAFE) katılımını engellemeye çalışacağını duyurmuştu.

'TÜRKİYE ASKERİ VE JEOPOLİTİK GÜCÜNÜ ETKİN ŞEKİLDE KULLANIYOR'

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ülke çıkarlarını ön planda tutarak somut adımlar attığını, Türkiye'nin ise askeri ve jeopolitik gücünü etkin şekilde kullandığını belirten Avramopoulos, "Yunanistan ise korku dolu sendromlar ve parçalı yaklaşımlar içinde debelenip duruyor, bu nedenle olayları kenardan izlemekle yetiniyor" ifadelerini kullandı.

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2019'dan bu yana Doğu Libya'da faaliyet gösteren tartışmalı figür Halife Hafter'e verilen desteği eleştiren Avramopoulos, "Bu tercih ülkemizi Avrupa'nın siyasi çizgisinin tersine konumlandırdı ve Berlin sürecinden başlayarak Libya'yla ilgili tüm önemli uluslararası forumlarda dışlanmamıza yol açtı" dedi.

İtalya Başbakanı Meloni, İstanbul'daki üçlü zirvede uluslararası insan ticaretine dahli olan suç şebekeleriyle mücadele etmek, düzensiz hareketlerin önlenmesini iyileştirmek ve Libya'nın karşı karşıya olduğu göç baskısını yönetmesine destek olmak için bir dizi eylem planını gündeme getirdi.

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MELONİ 'TÜRKİYE İLE ELDE EDİLEN MÜKEMMEL SONUÇLARI' HATIRLATTI

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya Başbakanlık Ofisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin bir araya geldiği İstanbul'daki zirveye ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.

Açıklamada, "Görüşmede üç lider, göç akınlarının yönetimi başta olmak üzere ortak zorlukların üstesinden gelmek için işbirliğini güçlendirmeyi ele aldı" ifadesine yer verilmişti.

Toplantıda, İtalya Başbakanı Meloni'nin, Türkiye ile bu alanda elde edilen "mükemmel sonuçları" hatırlattığı aktarılan açıklamada, "Edinilen derslerden yararlanarak Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin göç alanındaki çabalarını desteklemek için uygulama fırsatlarına" değinildiği aktarılmıştı.