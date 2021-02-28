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HaberlerDünya HaberleriYunanistan'da Hükümet Sözcüsü Hristos Tarantilis görevinden istifa etti
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Dünya
AA
Haber Giriş: 28.02.2021 - 18:09 | Son Güncelleme:

Yunanistan'da Hükümet Sözcüsü Hristos Tarantilis görevinden istifa etti

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Yunanistan'da Hükümet Sözcüsü Hristos Tarantilis görevinden istifa etti
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Yunanistan'da, İletişim ve Bilgilendirmeden Sorumlu Devlet Bakanı Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Hristos Tarantilis, görevinden istifa etti.

Tarantilis, Başbakan Kiryakos Miçotakis'e gönderdiği istifa mektubunda, ailevi nedenlerden dolayı görevinden ayrılmak zorunda kaldığını belirtti.

Yunanistan Başbakanlık Bürosundan yapılan açıklamada, istifası Miçotakis tarafından kabul edilen Tarantilis'in yerine Hükümet Sözcüsü Vekili görevini sürdüren Aristotelia Peloni'nin getirildiği bildirildi.

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