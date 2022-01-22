Yunanistan’da halk sağlık sistemini protesto etti

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın merkezinde bulunan Sintagma Meydanı'nda toplanan sendikalar, siyasi kolektifler ve örgütler sağlık sisteminin güçlendirilmesi talebiyle protesto düzenledi. Soğuk havaya rağmen bir araya gelen yüzlerce kişi, “Sağlık, eğitim, elektrik ve su ticaret malı değildir, halkındır” sloganları atarak pankartlarla yürüdü.
Toplam 22 bin 476 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, sayının her geçen gün arttığı ve hastanelerde devam etmesi gereken operasyonların kritik düzeye ulaştığı aktarıldı. Hükümetin aynı zamanda sağlık bütçesinden kesinti yaptığı da öğrenildi.